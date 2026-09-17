Verón fue contundente sobre la localía de Estudiantes en la semifinal de la Libertadores: qué dijo
El presidente del Pincha se refirió al escenario que tendrá el equipo en la próxima instancia y aseguró que la prioridad es mantener la localía en su estadio.
Estudiantes consiguió una clasificación histórica a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 y, apenas consumado el pase de ronda, apareció un interrogante que excede lo futbolístico: dónde disputará el partido de ida como local. El estadio Jorge Luis Hirschi, conocido como UNO, está muy cerca del límite establecido por la Conmebol para esta instancia y existe una diferencia en la cantidad de lugares que debe disponer para los hinchas visitantes.
Ante esta situación, Juan Sebastián Verón habló sobre la posibilidad de que el Pincha tenga que mudar su localía y dejó clara la intención de la dirigencia. El presidente de Estudiantes aseguró que harán las gestiones necesarias para intentar mantener el partido en La Plata.
“Vamos a hacer todo lo posible para que podamos jugar en Uno. Tendremos que hablar con la Conmebol y con Flamengo (si es que clasifica), para ponernos de acuerdo”, sostuvo Verón en diálogo con ESPN.
Verón quiere que Estudiantes juegue en UNO
La dirigencia del conjunto platense deberá analizar ahora cuáles son las alternativas disponibles y qué margen existe para cumplir con los requisitos establecidos por el organismo sudamericano. Verón remarcó que todavía deben realizarse distintas gestiones antes de tomar una decisión definitiva. “Hay que estudiar y analizar, pero haremos todo lo posible para jugar en nuestro estadio. Si no habrá que buscar alternativas para ver donde podemos hacer de local”, explicó.
La declaración del presidente del Pincha refleja que, por el momento, la intención es agotar las posibilidades para que el equipo no tenga que trasladarse a otro escenario.
Una de las opciones que surgió ante la posibilidad de que UNO no pueda ser habilitado es el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, aseguró que desconoce si actualmente existe disponibilidad para utilizar ese escenario. Consultado específicamente por esa posibilidad, respondió: “La realidad es que no tengo ni idea, pero parece que no está disponible para jugar ahí por ahora. Pero podemos hablar, podemos hacer un llamado y ver”.
Por lo tanto, esa alternativa tampoco aparece definida y requeriría nuevas conversaciones para conocer si puede ser utilizada en una instancia tan importante del certamen.
¿Por qué Estudiantes podría tener que mudar su localía?
El problema que enfrenta Estudiantes está relacionado con las condiciones que establece la Conmebol para las semifinales de la Copa Libertadores. Para esta instancia, el reglamento exige un estadio con una capacidad mínima de 30.000 espectadores.
UNO cuenta actualmente con aproximadamente 32.500 localidades, por lo que, en términos de aforo total, supera el requisito por unas 2.500 plazas. Sin embargo, la dificultad principal está relacionada con la distribución de los lugares destinados al público visitante.
De acuerdo con las condiciones mencionadas para esta instancia, el club local debe garantizar 4.000 ubicaciones para los hinchas del equipo visitante. En el estadio de Estudiantes, actualmente el sector disponible para esa parcialidad cuenta con unas 2.000 localidades.
Ese espacio corresponde al codo tubular que fue incorporado como estructura adicional en UNO para recibir a los simpatizantes visitantes. Por eso, el inconveniente no se reduce simplemente a sumar localidades para alcanzar un determinado número de espectadores.
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