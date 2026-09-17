Verón fue contundente sobre la localía de Estudiantes en la semifinal de la Libertadores: qué dijo

Una de las opciones que surgió ante la posibilidad de que UNO no pueda ser habilitado es el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, aseguró que desconoce si actualmente existe disponibilidad para utilizar ese escenario. Consultado específicamente por esa posibilidad, respondió: “La realidad es que no tengo ni idea, pero parece que no está disponible para jugar ahí por ahora. Pero podemos hablar, podemos hacer un llamado y ver”.

Por lo tanto, esa alternativa tampoco aparece definida y requeriría nuevas conversaciones para conocer si puede ser utilizada en una instancia tan importante del certamen.

¿Por qué Estudiantes podría tener que mudar su localía?

El problema que enfrenta Estudiantes está relacionado con las condiciones que establece la Conmebol para las semifinales de la Copa Libertadores. Para esta instancia, el reglamento exige un estadio con una capacidad mínima de 30.000 espectadores.

UNO cuenta actualmente con aproximadamente 32.500 localidades, por lo que, en términos de aforo total, supera el requisito por unas 2.500 plazas. Sin embargo, la dificultad principal está relacionada con la distribución de los lugares destinados al público visitante.

"LE TENÍA MUCHA FE AL EQUIPO, EN ESTOS PARTIDOS NO FALLA", dijo Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, tras la clasificación del Pincha a las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.



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De acuerdo con las condiciones mencionadas para esta instancia, el club local debe garantizar 4.000 ubicaciones para los hinchas del equipo visitante. En el estadio de Estudiantes, actualmente el sector disponible para esa parcialidad cuenta con unas 2.000 localidades.

Ese espacio corresponde al codo tubular que fue incorporado como estructura adicional en UNO para recibir a los simpatizantes visitantes. Por eso, el inconveniente no se reduce simplemente a sumar localidades para alcanzar un determinado número de espectadores.