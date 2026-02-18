Preocupación en la Selección Argentina: Lautaro Martínez se lesionó y podría perderse partidos clave
El delantero salió con molestias en la derrota ante Bodo/Glimt y encendió las alarmas tanto en su club como en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
La caída del Inter de Milán frente al Bodø/Glimt en Noruega, por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, dejó una preocupación mayor que el resultado: la lesión de Lautaro Martínez. El delantero argentino debió abandonar el campo en el segundo tiempo y las primeras declaraciones de su entrenador encendieron las alarmas.
El atacante fue titular y jugó alrededor de una hora hasta que el técnico Cristian Chivu decidió reemplazarlo. Aunque dejó la cancha trotando y sin signos evidentes de una dolencia severa, ya que el equipo italiano buscaba revertir el resultado, el panorama cambió tras el partido.
En conferencia de prensa, el entrenador fue contundente sobre la situación del argentino: “Perdimos a Lautaro; se lesionó. Pero hay otros jugadores con problemas; los evaluaremos mañana. Es una lesión bastante grave”, aseguró.
Las palabras del DT generaron inmediata inquietud en la Selección Argentina, cuyo cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del delantero. Sin embargo, según información difundida por TyC Sports y fuentes cercanas al futbolista, se trataría de una lesión muscular en el gemelo, compatible con un desgarro.
El jugador será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado exacto de la lesión y los tiempos de recuperación. Por lo pronto, quedó descartado para el partido de vuelta frente al conjunto noruego en el estadio Giuseppe Meazza.
Pensando en el calendario de la Albiceleste, el ex delantero de Racing Club podría llegar con lo justo desde lo físico a la Finalissima frente a España, programada para fines de marzo. Su situación se suma a otras preocupaciones médicas dentro del plantel, como la de Nicolás González, quien recientemente sufrió un desgarro mientras jugaba en Atlético de Madrid.
En caso de que Lautaro no logre recuperarse a tiempo, se agregaría a una lista de ausencias sensibles que ya incluye a Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Juan Foyth, complicando el armado del equipo para uno de los compromisos internacionales más importantes del año.
