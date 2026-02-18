Preocupación en la Selección Argentina: Lautaro Martínez se lesionó y podría perderse partidos clave

El jugador será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado exacto de la lesión y los tiempos de recuperación. Por lo pronto, quedó descartado para el partido de vuelta frente al conjunto noruego en el estadio Giuseppe Meazza.

Pensando en el calendario de la Albiceleste, el ex delantero de Racing Club podría llegar con lo justo desde lo físico a la Finalissima frente a España, programada para fines de marzo. Su situación se suma a otras preocupaciones médicas dentro del plantel, como la de Nicolás González, quien recientemente sufrió un desgarro mientras jugaba en Atlético de Madrid.

En caso de que Lautaro no logre recuperarse a tiempo, se agregaría a una lista de ausencias sensibles que ya incluye a Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Juan Foyth, complicando el armado del equipo para uno de los compromisos internacionales más importantes del año.