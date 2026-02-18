Tenso cruce en vivo entre Leo Astrada y Emiliano Díaz tras el polémico posteo de Ramón: "Es un error"

"Desde 2014 nunca hicimos nada en contra de nadie. Somos hinchas de River y queremos que le vaya bien", sentenció Díaz para disipar rumores de una posible "serruchada" de piso.

Astrada, lejos de retroceder, explicó que su crítica nació del profundo conocimiento que tiene de la familia Díaz. Según el exvolante, sabía que Ramón no era capaz de realizar ese posteo, por lo que asumió que Emiliano, más afín a la tecnología, estaba detrás.

"Para evitar estos malos entendidos, tienen que estar al tanto de lo que se publica, más por el momento que estaba pasando River", le aconsejó Astrada a su excompañero.

A pesar de que la reciente victoria en Copa Argentina trajo algo de aire al cuerpo técnico actual, el episodio dejó en evidencia la fragilidad del ecosistema "Millonario" en este febrero de 2026. La charla terminó en términos cordiales, con ambos referentes reafirmando su afecto mutuo y cerrando una grieta que amenazaba con dividir aún más a los ídolos del club.

