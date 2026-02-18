Tenso cruce en vivo entre Leo Astrada y Emiliano Díaz tras el polémico posteo de Ramón: "Es un error"
El El eje del conflicto fue una publicación en las redes sociales de Ramón Díaz, interpretada como un "oportunismo" ante la crisis de resultados que atraviesa el ciclo de Marcelo Gallardo.
En un miércoles de alta tensión mediática, Leonardo Astrada y Emiliano Díaz protagonizaron un careo televisivo para aclarar el malentendido que sacudió el mundo River, tras un posteo en las redes sociales de Ramón Díaz, en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo.
El presente futbolístico de River, marcado por derrotas consecutivas ante Tigre y Argentinos Juniors, dejó el clima en Núñez lo suficientemente sensible como para que cualquier gesto externo sea visto bajo lupa.
El posteo de Ramón —con la frase "las glorias pasadas no influyen en nada"— cayó como una bomba, y el "Jefe" Astrada no tardó en señalar a Emiliano como el responsable intelectual.
"No era el momento de hacerlo. Cuando uno está tambaleando no lo tenés que tumbar. Esas pequeñas apariciones en momentos críticos a mí no me gustan. Ramón tiene su historia en River y si tiene que volver va a volver solo. Yo lo tomé como una forma de postularse", expresó Astrada en ESPN, y sentenció: "Ahora soy más gallardista que nunca".
Al respecto, y a través de una videollamada en ESPN, el hijo y ayudante de campo de Ramón Díaz se mostró dolido por las sospechas de Astrada, a quien considera uno de sus referentes y reveló que la cuenta es gestionada por una empresa brasileña. "Vi las fotos, pero no el texto. Fue un error de timing", reconoció, desligando a su familia de cualquier intento de desestabilizar a Gallardo.
"Desde 2014 nunca hicimos nada en contra de nadie. Somos hinchas de River y queremos que le vaya bien", sentenció Díaz para disipar rumores de una posible "serruchada" de piso.
Astrada, lejos de retroceder, explicó que su crítica nació del profundo conocimiento que tiene de la familia Díaz. Según el exvolante, sabía que Ramón no era capaz de realizar ese posteo, por lo que asumió que Emiliano, más afín a la tecnología, estaba detrás.
"Para evitar estos malos entendidos, tienen que estar al tanto de lo que se publica, más por el momento que estaba pasando River", le aconsejó Astrada a su excompañero.
A pesar de que la reciente victoria en Copa Argentina trajo algo de aire al cuerpo técnico actual, el episodio dejó en evidencia la fragilidad del ecosistema "Millonario" en este febrero de 2026. La charla terminó en términos cordiales, con ambos referentes reafirmando su afecto mutuo y cerrando una grieta que amenazaba con dividir aún más a los ídolos del club.
