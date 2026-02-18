Boca vuelve a la carga por Edwuin Cetré: la maniobra de Riquelme para cerrarlo
El Xeneize reactivó las gestiones por Edwuin Cetré y negocia con Estudiantes un préstamo con obligación de compra antes de que venza el cupo.
Boca no se retira del mercado y acelera en la recta final. Tras la floja actuación frente a Platense y en la previa del clásico ante Racing, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió reactivar las conversaciones para intentar cerrar la llegada de Edwuin Cetré. El extremo colombiano vuelve a estar en el radar cuando el tiempo apremia. El Xeneize cuenta con un cupo especial por la lesión de Rodrigo Battaglia y necesita resolver rápido si avanza por Cetré o por Ádam Bareiro, los dos futbolistas extranjeros con los que negocia.
Según trascendió, desde Brandsen 805 mantienen las mismas condiciones de la última propuesta: un préstamo con obligación de compra. Sin embargo, desde la representación del ex Deportivo Independiente Medellín niegan contactos recientes, mientras que en La Plata aseguran que la oferta es idéntica a la ya presentada. En 1 y 57 sostienen los montos que habían fijado previamente para concretar la operación y remarcan que la alternativa de Athletico Paranaense ya no está vigente. El escenario, por ahora, se mantiene sin avances formales.
Un detalle no menor es que, en caso de concretarse una cesión, Estudiantes debería renovar el contrato del futbolista, cuyo vínculo finaliza en diciembre de este año. Esa situación modificaría los planes de Juan Sebastián Verón y de la dirigencia del Pincha.
El reglamento establece que cada equipo puede tener seis extranjeros, aunque solo cinco pueden firmar planilla. Por eso, en Boca saben que solo hay lugar para uno entre Cetré y Bareiro, lo que obliga a tomar una decisión estratégica.
Además, existe otro punto que genera atención: en la revisión médica anterior, algunos estudios no arrojaron resultados completamente favorables. En caso de sumarse, el cuerpo técnico evaluará internamente su evolución física a lo largo de la temporada. Con el plazo a punto de vencerse y la necesidad de reforzar el plantel, Boca vuelve a la carga por Cetré en una negociación que suma tensión y que podría definirse en las próximas horas.
Los números de Edwuin Cetré en Estudiantes
Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 87 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).
