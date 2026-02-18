Boca vuelve a la carga por Edwuin Cetré: la maniobra de Riquelme para cerrarlo

Boca no se retira del mercado y acelera en la recta final. Tras la floja actuación frente a Platense y en la previa del clásico ante Racing, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió reactivar las conversaciones para intentar cerrar la llegada de Edwuin Cetré. El extremo colombiano vuelve a estar en el radar cuando el tiempo apremia. El Xeneize cuenta con un cupo especial por la lesión de Rodrigo Battaglia y necesita resolver rápido si avanza por Cetré o por Ádam Bareiro, los dos futbolistas extranjeros con los que negocia.