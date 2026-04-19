Preocupación para Scaloni: Valentín Barco sintió una molestia y hay alerta por su presencia en el Mundial
El "Colo" sufrió un fuerte golpe en el tobillo jugando para el Estrasburgo y se retiró del estadio en muletas. Se suma a la lista de "tocados" de la Selección a solo 53 días del debut mundialista.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entró en una zona de riesgo máximo para los entrenadores. Con la cita en Norteamérica a la vuelta de la esquina, Lionel Scaloni recibió una nueva mala noticia desde Europa: Valentín Barco sufrió una lesión en su tobillo y quedó descartado para el próximo compromiso del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1.
La situación del ex Boca encendió las luces rojas tras el duelo de su equipo ante el Mainz por la Conference League. Según reportaron medios franceses, Barco se retiró del estadio en muletas debido a un fuerte golpe en uno de sus tobillos. Ante la persistencia del dolor, el técnico Gary O’Neil decidió preservarlo para el partido de este domingo ante el Stade Rennes, con el objetivo de evaluar su evolución de cara a las semifinales de la Copa de Francia.
Un "hospital" que preocupa a la Selección Argentina
La lesión de Barco no es un caso aislado, sino que se suma a una enfermería albiceleste que no para de crecer en el momento menos oportuno:
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Cristian "Cuti" Romero: Es la situación más grave. Sufrió un esguince de ligamento en su rodilla con el Sunderland y llegará con lo justo al inicio del Mundial tras una inactividad estimada de hasta ocho semanas.
Lautaro Martínez: El "Toro" arrastra una distensión desde febrero que lo tiene a mal traer y le impide trabajar con normalidad en el Inter.
Dibu Martínez: Se ausentó en la Premier League por una molestia, aunque regresó entre semana para la competencia internacional con el Aston Villa.
Además de la preocupación nacional, el club francés se juega mucho en el cierre de la temporada y necesita recuperar a su lateral estrella para los objetivos que tiene entre ceja y ceja:
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Copa de Francia: El miércoles 22 de abril enfrentan al Niza por el pase a la final.
Conference League: Tienen pautado el cruce de ida ante el Rayo Vallecano para el próximo 30 de abril.
Ligue 1: Se encuentran octavos y buscan sumar para entrar en zona de clasificación a copas europeas.
La evolución de su tobillo en las próximas 48 horas será clave para determinar si lo del "Colo" fue solo un susto o si se convierte en un nuevo dolor de cabeza para una Selección Argentina que reza para que sus figuras dejen de sufrir contratiempos físicos.
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