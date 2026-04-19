Preocupación para Scaloni: Valentín Barco sintió una molestia y hay alerta por su presencia en el Mundial

La situación del ex Boca encendió las luces rojas tras el duelo de su equipo ante el Mainz por la Conference League. Según reportaron medios franceses, Barco se retiró del estadio en muletas debido a un fuerte golpe en uno de sus tobillos. Ante la persistencia del dolor, el técnico Gary O’Neil decidió preservarlo para el partido de este domingo ante el Stade Rennes, con el objetivo de evaluar su evolución de cara a las semifinales de la Copa de Francia.