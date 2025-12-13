Flamengo venció a Pyramids, se quedó con la Copa Challenger y es finalista de la Copa Intercontinental 2025
El equipo brasileño, fortalecido tras su estreno victorioso ante Cruz Azul, ganó 2-0 y jugará la final contra el poderoso PSG.
Flamengo tuvo este sábado un desafío crucial en su aspiración por volver a disputar una final internacional, ya que se impuso 2-0 al Pyramids de Egipto para quedarse con la Copa Challenger, en el marco de la semifinal de la Copa Intercontinental 2025.
En el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, el "Mengao" se llevó la victoria con los goles de Léo Pereira y Danilo.
El equipo dirigido por Filipe Luiz debutó con una actuación convincente ante Cruz Azul de México, al que superó 2-1 gracias a un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, cuyo nivel lo mantiene como una de las figuras determinantes del plantel.
Ese triunfo no solo lo colocó en semifinales, sino que también le permitió adjudicarse el Derbi de las Américas, un logro simbólico pero significativo para la confianza del equipo carioca.
La campaña internacional del Fla reafirma el peso de su historia reciente: con su última Libertadores, se transformó en el club brasileño con más títulos en la competición, un hito que alimenta aún más su identidad ganadora.
El encuentro no solo definió quién jugará la gran final frente al Paris Saint-Germain (PSG), sino que también entregó al ganador la Copa Challenger, un incentivo que otorga prestigio adicional a esta semifinal.
Para el "Mengao", se trata de un paso clave hacia su segunda coronación intercontinental: la primera llegó en 1981, cuando venció 3-0 al Liverpool en la recordada final del antiguo formato. Ahora, con un esquema renovado y un rival emergente enfrente, el equipo de Río buscará acercarse nuevamente a esa gloria que marcó una era.
