Flamengo venció a Pyramids, se quedó con la Copa Challenger y es finalista de la Copa Intercontinental 2025

El encuentro no solo definió quién jugará la gran final frente al Paris Saint-Germain (PSG), sino que también entregó al ganador la Copa Challenger, un incentivo que otorga prestigio adicional a esta semifinal.

Para el "Mengao", se trata de un paso clave hacia su segunda coronación intercontinental: la primera llegó en 1981, cuando venció 3-0 al Liverpool en la recordada final del antiguo formato. Ahora, con un esquema renovado y un rival emergente enfrente, el equipo de Río buscará acercarse nuevamente a esa gloria que marcó una era.