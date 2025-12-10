Miércoles de Champions League: la agenda completa de una tarde a puro fútbol europeo
La última fecha de la fase de grupos ofrece un choque estelar en el Bernabéu, mientras Arsenal, PSG, Juventus y otros gigantes buscan consolidar su camino hacia los octavos.
La fase de grupos de la Champions League 2025/26 entra en su tramo final y lo hace con una cartelera repleta de partidos que prometen atraer la atención de todo el continente. Tras los triunfos recientes de Barcelona, Atlético de Madrid y Liverpool, llega el turno de varios protagonistas que todavía tienen cuentas por resolver en la sexta y última fecha. Entre ellos se destaca, por encima de todos, el esperado enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City, duelo que vuelve a tomar un rol protagónico dentro del escenario europeo.
El conjunto dirigido por Pep Guardiola desembarca en el estadio Santiago Bernabéu para medirse con un Merengue que atraviesa un clima interno delicado. La reciente derrota por 2-0 ante el Celta generó un ruido inesperado y dejó a Xabi Alonso en el centro de las miradas, con su continuidad nuevamente sometida a especulaciones. Una nueva caída podría profundizar esa incertidumbre en un club que no tolera tropiezos en instancias decisivas.
Uno por uno, los demás partidos de este miércoles de Champions League
PSG vs. Athletic Club
Mientras tanto, la fecha ofrece otros encuentros que también son determinantes para definir clasificados. El PSG de Luis Enrique viaja a Bilbao para un duelo complejo frente al Athletic Club de Ernesto Valverde, un equipo que suele hacerse fuerte en San Mamés y que busca cerrar su participación con un golpe de autoridad.
Brujas vs. Arsenal
Más temprano, el Club Brujas de Bélgica tratará de detener la marcha del Arsenal de Londres, que continúa firme en su intención de alcanzar los octavos como líder de su zona. Los londinenses mantienen un rendimiento regular y pretenden ratificar ese impulso fuera de casa.
Benfica vs. Napoli
Por otra parte, el Napoli enfrenta una visita exigente al Benfica, que se juega una de sus últimas oportunidades para conservar el sueño de avanzar. Los portugueses necesitan sumar de a tres para seguir con vida y el Estádio da Luz espera una jornada de alto voltaje.
Villarreal vs. Copenhague, Ajax vs. Qarabag y Bayer Leverkusen vs. Newcastle
También aparecen en la programación otros cruces relevantes: Villarreal recibe al Copenhague con la obligación de imponerse ante su público, Ajax viaja a Azerbaiyán para medirse con el Qarabag en un compromiso clave para su grupo y Bayer Leverkusen defiende su localía ante el siempre intenso Newcastle en un choque que podría redefinir la parte alta de la tabla.
Juventus vs. Pafos y Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt
La jornada se completa con más encuentros decisivos: Juventus se enfrenta al Pafos en Turín con el objetivo de asegurar su clasificación, mientras el Borussia Dortmund buscará cerrar la fase con un triunfo frente al Bodø/Glimt en el siempre imponente Signal Iduna Park.
En total, un menú cargado de tensión, expectativas y la certeza de que cada resultado tendrá impacto directo en los octavos de final que se aproximan. Toda la atención, sin embargo, volverá a posarse sobre Madrid, donde el campeón inglés y el conjunto blanco volverán a cruzarse en un duelo que, más allá de la instancia, conserva la esencia de los grandes clásicos contemporáneos de la Champions. El cierre de la fase de grupos promete emociones fuertes.
Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025/26
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario