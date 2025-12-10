Miércoles de Champions League: la agenda completa de una tarde a puro fútbol europeo

napoli.jpg

Villarreal vs. Copenhague, Ajax vs. Qarabag y Bayer Leverkusen vs. Newcastle

También aparecen en la programación otros cruces relevantes: Villarreal recibe al Copenhague con la obligación de imponerse ante su público, Ajax viaja a Azerbaiyán para medirse con el Qarabag en un compromiso clave para su grupo y Bayer Leverkusen defiende su localía ante el siempre intenso Newcastle en un choque que podría redefinir la parte alta de la tabla.

leverkusen.jpg

Juventus vs. Pafos y Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt

La jornada se completa con más encuentros decisivos: Juventus se enfrenta al Pafos en Turín con el objetivo de asegurar su clasificación, mientras el Borussia Dortmund buscará cerrar la fase con un triunfo frente al Bodø/Glimt en el siempre imponente Signal Iduna Park.

juventus.jpg

En total, un menú cargado de tensión, expectativas y la certeza de que cada resultado tendrá impacto directo en los octavos de final que se aproximan. Toda la atención, sin embargo, volverá a posarse sobre Madrid, donde el campeón inglés y el conjunto blanco volverán a cruzarse en un duelo que, más allá de la instancia, conserva la esencia de los grandes clásicos contemporáneos de la Champions. El cierre de la fase de grupos promete emociones fuertes.

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025/26

Embed Standings provided by Sofascore