El Mundial 2026 repartirá una fortuna inédita: cuánta plata se llevará el campeón del mundo

sorteo fifa mundial 2026

El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo celebrada en la previa de la final de la Copa Intercontinental y llega pocos días después del sorteo definitivo realizado el 5 de diciembre en Washington. La expansión del torneo, que contará con 104 partidos, explica gran parte del salto en los premios, aunque desde la FIFA remarcan que el objetivo es redistribuir ingresos a escala global y fortalecer a las federaciones.

En ese contexto, el Consejo también avanzó en otras iniciativas, como la creación de torneos internacionales Sub-15 y un fondo especial de recuperación para regiones afectadas por conflictos. Sin embargo, el foco quedó puesto en los premios del Mundial: nunca antes jugar una Copa del Mundo había significado semejante recompensa económica.