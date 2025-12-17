Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Flamengo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo PSG vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025.
Desde las 14.00 en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán, Qatar, París Saint-Germain (PSG), campeón de la Champions League 2025/26, y Flamengo, el vencedor de la Copa Libertadores 2025, se miden este miércoles para definir al campeón de la Copa Intercontinental 2025, en un duelo que promete espectáculo y jerarquía.
El equipo carioca atraviesa una racha impresionante de siete partidos invicto y viene de consagrarse campeón en cuatro competencias distintas en pocas semanas: la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Ese andar arrollador alimenta el sueño de sumar su quinta estrella consecutiva y devolver el título mundial a Sudamérica después de trece años, desde la consagración de Corinthians en 2012.
La historia también juega su partido: el Mengao intentará repetir la gesta de 1981, cuando se proclamó campeón del mundo tras golear 3-0 al Liverpool, un recuerdo imborrable para su gente. Con figuras experimentadas y un funcionamiento aceitado, el Mengao confía en poder imponerse ante un rival europeo de jerarquía, en un contexto neutral como el qatarí.
El conjunto parisino llega a esta final con el objetivo de seguir ampliando su palmarés internacional y marcar un hito para el fútbol francés. De levantar el trofeo, PSG se convertirá en el primer club de su país en conquistar la Intercontinental, un logro que le daría un valor simbólico enorme al proyecto deportivo que encabeza Luis Enrique. Para esta cita, el equipo viajó con todas sus figuras y sin rotaciones, consciente de la magnitud del partido.
Su presente es sólido: acumula tres encuentros sin derrotas y se ubica en el segundo puesto de la Ligue 1, apenas un punto por detrás del líder Lens. En la Champions, torneo que conquistó recientemente, marcha tercero en la fase de liga, manteniéndose como uno de los grandes candidatos. Además, cuatro de sus futbolistas fueron nominados al premio The Best 2025: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé, quien finalmente se quedó con el galardón, un reconocimiento que potenció aún más el ánimo del plantel.
Las formaciones de PSG vs. Flamengo para la Copa Intercontinental 2025
- PSG: Safonov; Lucas Hernández, William Pacho, Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Joao Neves; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Cómo ver en vivo PSG vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
