PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: formaciones, horario y TV
El campeón defensor busca extender su dominio europeo ante un conjunto bávaro que acumula quince victorias consecutivas.
Este martes, el Parque de los Príncipes se vestirá de gala para recibir a Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Munich en una nueva jornada de la Champions League. Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos con puntaje ideal, que no solo buscan asegurarse el liderazgo del grupo sino también demostrar quién es el verdadero candidato a quedarse con el título más prestigioso de Europa.
El conjunto francés, bajo la dirección de Luis Enrique, llega en un momento formidable. Es líder en su zona con 13 goles a favor y un promedio superior a los cuatro tantos por encuentro. En la Ligue 1 también mantiene un andar sólido, con una victoria reciente por 1-0 ante Nice que reforzó la confianza del plantel.
En la vereda opuesta aparece un Bayern Munich que se ha convertido en una máquina de ganar. El equipo de Vincent Kompany acumula quince triunfos consecutivos en todas las competiciones, incluyendo un 3-0 ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Su última derrota fue precisamente ante el PSG, en los cuartos de final del Mundial de Clubes, lo que le añade un condimento extra a esta revancha europea.
El historial reciente entre ambos muestra paridad, aunque el PSG logró imponerse en su último enfrentamiento. El Bayern, sin embargo, sabe lo que es vencer en París y confía en su experiencia internacional. El duelo entre el poder ofensivo francés y la solidez alemana promete un espectáculo de alto nivel. El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium desde las 17:00, en lo que muchos consideran una final adelantada de la Champions.
PSG vs. Bayern Múnich: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer, Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz, Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
PSG vs. Bayern Múnich: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Anfield.
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
- TV: ESPN y Disney+.
