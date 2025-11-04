PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: formaciones, horario y TV

El historial reciente entre ambos muestra paridad, aunque el PSG logró imponerse en su último enfrentamiento. El Bayern, sin embargo, sabe lo que es vencer en París y confía en su experiencia internacional. El duelo entre el poder ofensivo francés y la solidez alemana promete un espectáculo de alto nivel. El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium desde las 17:00, en lo que muchos consideran una final adelantada de la Champions.