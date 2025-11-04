La NFL llega al Bernabéu y negocia con Bizarrap para el show del entretiempo en España
La NFL debutará en España el 16 de noviembre en el estadio del Real Madrid. El productor musical estaría en tratativas para brindar un show en el entretiempo del partido Miami–Washington.
Por primera vez en la historia, la NFL se disputará en territorio español y eligió un escenario de lujo: el estadio Santiago Bernabéu. El evento, que genera muchas expectativas en la organización, se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre y enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders, marcando un hito para la expansión internacional de la liga estadounidense.
El estadio del Real Madrid, recientemente remodelado, fue diseñado para albergar no solo fútbol sino también espectáculos y eventos de gran escala, y este partido representa una oportunidad ideal para mostrar su nueva infraestructura.
Bizarrap, la fuerte apuesta musical que tendría el show de la NFL
Según trascendió en las últimas horas, Bizarrap se encuentra en negociaciones avanzadas para realizar una presentación durante el entretiempo del encuentro. El productor argentino, creador de las populares BZRP Music Sessions, suma más de 20 millones de seguidores en redes y un reconocimiento global que lo posiciona entre los artistas más influyentes del momento.
Su estilo innovador y su conexión con públicos de distintas partes del mundo habrían sido determinantes para que la organización de la NFL lo eligiera como figura central del espectáculo musical, al nivel de los tradicionales halftime shows que caracterizan a la liga y que son de los más esperados años tras años.
Con este evento, el Real Madrid cumple uno de los objetivos principales de la remodelación de su estadio: convertir el Bernabéu en un espacio multifuncional capaz de albergar conciertos, convenciones y eventos deportivos internacionales.
El debut de la NFL en España promete una verdadera fiesta para los fanáticos: un cruce entre el deporte más popular de Estados Unidos y la cultura musical contemporánea, con Bizarrap como posible protagonista en el centro de la escena de una competencia que busca llegar a lo más alto.
