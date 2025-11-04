Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Independiente Rivadavia de Mendoza se convirtió en la gran revelación del certamen. De la mano de Alfredo Berti y con el colombiano Sebastián Villa como figura destacada, el equipo cuyano atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. En su trayecto dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y en semifinales dio el gran golpe al eliminar a River Plate (0-0 y 4-3 en los penales).