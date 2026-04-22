Punto final: la Justicia de España absolvió definitivamente a Neymar por su pase al Barcelona
El Tribunal Supremo ratificó el fallo que libera de culpa al brasileño y a los ex dirigentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Después de años de idas y vueltas en los tribunales europeos, la Justicia española le puso punto final a uno de los casos más mediáticos del fútbol mundial. El Tribunal Supremo confirmó este miércoles la absolución de Neymar Jr. en la causa que investigaba presuntos delitos de corrupción y estafa durante su transferencia del Santos al FC Barcelona en 2013. La resolución también alcanza a los ex presidentes de la entidad blaugrana, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, quienes habían sido señalados como responsables de maniobras ilícitas para ocultar el valor real del traspaso.
El conflicto central de la demanda, impulsada por el fondo de inversión brasileño DIS —propietario del 40% de los derechos federativos del jugador en aquel entonces—, radicaba en un supuesto engaño para reducir el monto de la operación.
La acusación sostenía que el Barcelona y el entorno del futbolista habían pactado acuerdos paralelos por cerca de 40 millones de euros con el fin de pagarle menos dinero a la empresa inversora. Sin embargo, en el fallo de este miércoles, la Sala Penal fue tajante al subrayar la "inconsistencia de la acusación" y rechazar todos los recursos presentados contra la sentencia previa de la Audiencia de Barcelona.
Los magistrados determinaron que no existió ningún tipo de simulación contractual ni fraude. En sus argumentos, el Tribunal Supremo explicó que los contratos cuestionados no eran ficticios, sino que respondían a una estrategia deportiva legítima del club para asegurarse el fichaje del talentoso extremo ante el acecho de otros gigantes de Europa. Para la Justicia española, el pago de los 40 millones de euros formaba parte de una prima de fichaje habitual en el mercado de pases y no de una maniobra para perjudicar a terceros.
Con esta decisión firme, Neymar cierra uno de los capítulos más complejos de su carrera fuera de las canchas. El fallo concluye que el deseo del FC Barcelona de contratar al jugador se dio dentro de los marcos legales permitidos por la industria, desactivando así una causa que durante años sobrevoló la carrera del actual futbolista del Al-Hilal y que amenazaba con penas de prisión y multas millonarias para todos los involucrados en aquel traspaso histórico que cambió el rumbo del equipo culé.
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