Punto final: la Justicia de España absolvió definitivamente a Neymar por su pase al Barcelona

Después de años de idas y vueltas en los tribunales europeos, la Justicia española le puso punto final a uno de los casos más mediáticos del fútbol mundial. El Tribunal Supremo confirmó este miércoles la absolución de Neymar Jr. en la causa que investigaba presuntos delitos de corrupción y estafa durante su transferencia del Santos al FC Barcelona en 2013. La resolución también alcanza a los ex presidentes de la entidad blaugrana, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, quienes habían sido señalados como responsables de maniobras ilícitas para ocultar el valor real del traspaso.