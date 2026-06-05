Muerte de Indio Solari: su cuerpo fue hallado junto a una pileta y ordenan una autopsia
El cantante fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir. La Justicia investiga las causas de su muerte.
Tras la conmoción por la muerte del Indio Solari, la Justicia investiga ahora las causas del fallecimiento del cantante, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes por la mañana en su casa de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. En el lugar trabajaba personal de la Policía Científica y la Justicia ordenó que se lleve a cabo una autopsia.
Según confirmaron fuentes judiciales, el cantante fue hallado sin vida a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar con sus tareas diarias. El cuerpo se encontraba en inmediaciones a una pileta climatizada ubicada dentro de la propiedad en la que vivía, situada sobre la calle Calixto Oyuela al 4300.
Al advertir la situación, la mujer dio aviso de inmediato al servicio de emergencias. Luego, una empresa de medicina privada acudió al domicilio y constató el fallecimiento.
Tras ser notificados, personal de la fiscalía de turno y efectivos de la Policía Bonaerense se apersonaron en la vivienda alrededor de las 8.30. La causa quedó caratulada como "Averiguación de causales de muerte" y se encuentra a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada Nº 2 de Ituzaingó.
Desde la Fiscalía General de Morón informaron además que, tras conocerse la noticia, personal de Policía Científica fue convocado para trabajar en el lugar realizando distintas pericias con el objetivo de intentar reconstruir las circunstancias en las que se produjo el deceso.
Investigan la muerte del Indio Solari: una autopsia clave
Según trascendió, fuentes policiales habrían revelado la presencia de un golpe en la cabeza del músico, un dato que ahora se convirtió en uno de los principales puntos de análisis para los investigadores. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó que se lleve a cabo una autopsia este mismo viernes con el objetivo de determinar cuándo se produjo esa lesión y si tuvo alguna relación directa con la muerte.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, hasta el momento, no se detectaron otros indicios en el cuerpo del cantante ni en la vivienda. Ante esto, una de las hipótesis que cobra fuerza es la de un accidente doméstico ocurrido en las inmediaciones de la piscina.
Por el momento, se desconoce si el músico se encontraba solo en la casa al momento del hecho.
Asimismo, fuentes judiciales informaron que continuarán trabajando en el lugar mientras se aguarda el resultado de los estudios forenses para obtener conclusiones definitivas. Se espera que la autopsia médico legal establezca con precisión las causas de la muerte.
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