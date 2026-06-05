Muerte de Indio Solari: su cuerpo fue hallado junto a una pileta y ordenan una autopsia

Investigan la muerte del Indio Solari: una autopsia clave

casa indio solari La casa del Indio Solari, rodeada de árboles, amplios jardines y estrictas medidas de seguridad

Según trascendió, fuentes policiales habrían revelado la presencia de un golpe en la cabeza del músico, un dato que ahora se convirtió en uno de los principales puntos de análisis para los investigadores. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó que se lleve a cabo una autopsia este mismo viernes con el objetivo de determinar cuándo se produjo esa lesión y si tuvo alguna relación directa con la muerte.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, hasta el momento, no se detectaron otros indicios en el cuerpo del cantante ni en la vivienda. Ante esto, una de las hipótesis que cobra fuerza es la de un accidente doméstico ocurrido en las inmediaciones de la piscina.

Por el momento, se desconoce si el músico se encontraba solo en la casa al momento del hecho.

Asimismo, fuentes judiciales informaron que continuarán trabajando en el lugar mientras se aguarda el resultado de los estudios forenses para obtener conclusiones definitivas. Se espera que la autopsia médico legal establezca con precisión las causas de la muerte.