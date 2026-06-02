La Justicia frenó los despidos y el plan de ajuste del Gobierno en el INTA

Por ese motivo, ordenó a las autoridades del organismo abstenerse de avanzar con la eliminación de áreas y funciones, el traslado de trabajadores, los pases a disponibilidad, las desvinculaciones de personal técnico, el movimiento de equipamiento y cualquier proceso de cesión, venta o subasta de inmuebles.

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La cautelar contra el ajuste libertario

La resolución judicial fue celebrada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que el fallo vuelve a exponer "la ilegalidad con la que actúa este Gobierno". El dirigente sostuvo que el sindicato continuará enfrentando las políticas oficiales en todos los ámbitos y cuestionó el intento de desmantelar organismos estratégicos del Estado.

La cautelar también impacta sobre el proceso de reducción de personal impulsado por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, el INTA había puesto en marcha un nuevo programa de retiros voluntarios destinado a trabajadores de planta permanente, como parte de la política de ajuste aplicada sobre distintos organismos públicos.

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El esquema, aprobado por el Consejo Directivo del organismo y oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, contemplaba el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a un salario y medio por cada año trabajado para quienes contaran con al menos tres años de antigüedad.

Además, quienes adhirieran al retiro voluntario no podrían reincorporarse al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, con excepción de los cargos docentes en universidades nacionales. Según denunciaron los gremios, el objetivo de la medida era reducir la planta del organismo en al menos mil trabajadores.