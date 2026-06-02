La Justicia de Nueva York rechazó el pedido de Burford para revisar el fallo por YPF
La Corte de Apelaciones negó la revisión de la sentencia y ratificó la decisión favorable para el Estado argentino.
La Procuración del Tesoro de la Nación informa que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de "rehearing in banc" presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina por YPF.
La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país.
La Procuración indicó que este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público.
En este sentido, reafirmaron su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional.
Caso YPF: el Gobierno rechazó que los demandantes presenten información confidencial ante el CIADI
El Gobierno y la petrolera YPF se presentaron ante la jueza Loretta Preska para rechazar un pedido de los fondos demandantes, financiados por Burford Capital, quienes buscan utilizar información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos en un eventual arbitraje internacional.
Según el escrito presentado por la defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwel, esa documentación está protegida por un acuerdo de confidencialidad vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en curso en tribunales estadounidenses. Ese entendimiento, además, fue homologado por la Justicia hace casi seis años y cuenta con respaldo de un fallo de cámara favorable al país.
En ese sentido, los abogados sostuvieron que el planteo de los demandantes contradice lo pactado entre las partes. Recordaron que la orden vigente establece que el material recolectado durante el proceso, conocido como "discovery", solo puede utilizarse para la tramitación o defensa de esa causa específica, y no en otros procedimientos presentes o futuros.
Desde la posición oficial advierten que los fondos intentan modificar esas condiciones para poder trasladar toda la evidencia reunida en Nueva York a un eventual reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El objetivo, según interpretan, sería reforzar su estrategia judicial tras el revés sufrido en Estados Unidos.
También cuestionó la oportunidad del pedido y señaló que los demandantes aún no iniciaron formalmente el arbitraje internacional, por lo que no corresponde habilitar el uso de esa información en un proceso que todavía no existe. En ese marco, consideran que no hay fundamentos para modificar la orden de confidencialidad vigente.
El trasfondo de la disputa está vinculado al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por unos 16.100 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF en 2012. Tras esa decisión, los fondos anticiparon que buscarán revertir el resultado en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el CIADI.
Este organismo internacional interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros y fue un escenario frecuente de litigios para la Argentina en las últimas décadas. Sin embargo, sus fallos requieren luego validación judicial, generalmente en Estados Unidos, para poder ejecutarse.
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