Nunca hubo Rolls-Royce: la fake news sobre Arabia Saudita por la victoria ante Argentina

Nunca hubo Rolls-Royce

El presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, Yasser Al Misehal, desmintió a Marca que los futbolistas hayan recibido un vehículo Rolls-Royce tras ganar frente a Argentina.

"No, no, no. Nuestros jugadores jugaron por el orgullo de representar a su nación. Tuvieron el honor y la suerte de representar al equipo nacional en un histórico partido (contra Argentina). Los rumores no son ciertos", aseguró el presidente de la federación al medio. Yasser también reveló que efectivamente los seleccionados obtuvieron un premio, aunque uno dentro de lo "normal".

"Por supuesto que tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal. Hay regulaciones para ello. Ellos no juegan por los bonus, juegan por su país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en famosos después de ganar a Argentina", explicó.

https://twitter.com/C5N/status/1603444477363994644 Qatar 2022: la fake news de los Rolls Royce



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/hkcwFxMqRr — C5N (@C5N) December 15, 2022