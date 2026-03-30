Scaloni confirmó a Messi como titular ante Zambia: las definiciones sobre la lista del Mundial 2026
El entrenador campeón del mundo confirmó al 10 titular en el segundo amistoso y habló de la lista para el Mundial 2026, su contrato y el nivel de la Selección Argentina actual.
En la previa del amistoso internacional frente a Zambia, Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa y dejó definiciones importantes sobre el presente y el futuro inmediato de la Selección Argentina. El entrenador campeón del mundo confirmó que Lionel Messi será titular en el encuentro que se disputará en La Bombonera.
“Sí, va desde el inicio mañana“, aseguró el director técnico sobre el capitán argentino, que volverá a integrar el equipo desde el arranque frente al seleccionado africano. El entrenador también hizo referencia al rendimiento mostrado en el último compromiso ante Mauritania, que dejó dudas en el funcionamiento del equipo.
“Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Son inteligentes y se dan cuenta. Se corrige“, expresó. En ese sentido, agregó: “Esperemos que el equipo vuelva a demostrar la cara que tenemos“, en relación con la expectativa de mejorar la imagen futbolística en el próximo compromiso.
Lista Mundial 2026 y futuro de Lionel Scaloni
Respecto a la preparación del equipo y la elección de los futbolistas, Scaloni explicó que el partido ante Zambia será una prueba importante. “Van a jugar la mayoría de chicos que conocemos, es la última prueba“, señaló, remarcando la búsqueda de un mejor rendimiento colectivo.
En cuanto a la convocatoria para la Copa del Mundo 2026, el entrenador confirmó que ya se avanzó con una prelista amplia. “La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA, la tendrán que pasar a la FIFA. La lista de 26, estamos pasados y habrá que ir descartando en base a rendimientos“, explicó.
“El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Son cosas que voy tomando como entrenador“, agregó, dejando en claro que el desempeño reciente influirá en la decisión final. Además, el técnico aseguró que la base del plantel ya está definida, aunque remarcó que el rendimiento será determinante. “La lista la tengo bastante clara, pero si el rendimiento no es el adecuado tomaremos medidas“, advirtió.
Sobre su continuidad al frente del seleccionado, Scaloni dejó en evidencia su deseo de seguir: “Este es el lugar en el que todo argentino desea estar. Más que eso es difícil. Los tiempos no son importantes. Cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único, espectacular“, sostuvo.
Finalmente, el entrenador expresó su confianza en el equipo pese al último resultado. “Estoy convencido que el nivel del equipo no es el del otro día. Si llegado el caso el nivel no está, buscaremos opciones. Pero yo le daría un voto de confianza al equipo porque lo tiene“, concluyó.
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