Scaloni confirmó a Messi como titular ante Zambia: las definiciones sobre la lista del Mundial 2026

“El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Son cosas que voy tomando como entrenador“, agregó, dejando en claro que el desempeño reciente influirá en la decisión final. Además, el técnico aseguró que la base del plantel ya está definida, aunque remarcó que el rendimiento será determinante. “La lista la tengo bastante clara, pero si el rendimiento no es el adecuado tomaremos medidas“, advirtió.

seleccion argentina mauritania (1)

Sobre su continuidad al frente del seleccionado, Scaloni dejó en evidencia su deseo de seguir: “Este es el lugar en el que todo argentino desea estar. Más que eso es difícil. Los tiempos no son importantes. Cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único, espectacular“, sostuvo.

Finalmente, el entrenador expresó su confianza en el equipo pese al último resultado. “Estoy convencido que el nivel del equipo no es el del otro día. Si llegado el caso el nivel no está, buscaremos opciones. Pero yo le daría un voto de confianza al equipo porque lo tiene“, concluyó.