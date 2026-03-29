Mapa en vivo de las lluvias de este lunes en el AMBA: cuánto dura el tormentón y a qué hora mejora el clima
En continuidad con un fin de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica otra jornada con lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Junto una inusual ola de calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantienen en alerta por la continuidad de los pronósticos de lluvias y tormentas, al menos durante el inicio de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La novedad, en pleno otoño, es la llegada de una inusual ola de calor, por la que se espera una seguidilla de jornadas con temperaturas poco habituales para el otoño.
De esta manera, el comienzo de la semana corta será todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con chaparrones en la madrugada y tarde, pasando por tormentas aisladas en la mañana, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en el AMBA
La mejora de las condiciones llegaría a partir del martes al AMBA, para cuando se espera cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30.
El miércoles, último día hábil de la semana previa a los feriados, tendría todavía buen clima, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y temperaturas de entre 20 y 30 grados.
El Jueves Santo, que también es feriado por el Día del Veterano de Malvinas, regresaría la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas serían de entre 20 y 29 grados.
El Viernes Santo, por ahora, no tendría precipitaciones, en una jornada con cielo mayormente nublado; una mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta los 29.
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