Gasly saca ventaja en Alpine: cuáles son las diferencias con Colapinto en el arranque de la F1
El piloto francés capitalizó experiencia, actualizaciones técnicas y mayor adaptación al auto. En tanto, el argentino sufrió contratiempos y todavía busca el equilibrio ideal.
Tras las primeras tres carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el rendimiento dentro del equipo Alpine muestra una diferencia clara entre sus dos pilotos. Mientras Pierre Gasly logró sumar 15 puntos y posicionarse como el principal sostén del equipo en el campeonato de constructores, Franco Colapinto apenas pudo cosechar una unidad.
Sin embargo, el contraste no responde únicamente a una cuestión de talento, sino a una combinación de factores técnicos, estratégicos y circunstanciales que condicionaron al argentino en este inicio. El contexto no es sencillo para ningún piloto: la categoría atraviesa una nueva etapa reglamentaria que modificó de manera significativa la conducción de los autos.
La gestión de la energía, la reducción aerodinámica y la incorporación de sistemas activos obligaron a todos a adaptarse rápidamente a un comportamiento distinto de los monoplazas. En ese escenario, el experimentado Gasly parece haber encontrado más rápido el punto justo, mientras que el pilarense de 22 años aún transita ese proceso de entendimiento.
Los motivos por los que Gasly arrancó mejor que Colapinto en Alpine
Uno de los aspectos determinantes fue el desarrollo técnico desigual en las primeras fechas. En el Gran Premio de China, por ejemplo, las mejoras aerodinámicas introducidas por el equipo fueron asignadas al auto de Gasly. Del otro lado del box, Colapinto no solo no contó con esas actualizaciones, sino que además padeció problemas en la caja de cambios durante los entrenamientos, lo que limitó su preparación y condicionó su rendimiento en clasificación.
A esto se suman situaciones de carrera que atentaron contra sus resultados. En Australia, cuando tenía ritmo para avanzar, debió cumplir una sanción por un error del equipo en la grilla de partida. En China, un temprano ingreso del auto de seguridad alteró su estrategia, justo cuando su plan de neumáticos comenzaba a darle resultados. Y en Japón, otro incidente con neutralización lo perjudicó cuando buscaba acercarse a la zona de puntos.
Otro factor clave es la experiencia. Gasly transita su novena temporada completa en la Fórmula 1 y conoce en profundidad varios de los circuitos visitados, mientras que Colapinto enfrenta muchos de ellos por primera vez. Esa diferencia se traduce en confianza, referencias previas y capacidad de ajuste fino en cada sesión.
La diferencia sustancial entre los autos de Colapinto y Gasly
Más allá de los imponderables, también aparece una diferencia en la adaptación al auto: Colapinto reconoció dificultades para comprender ciertos comportamientos del monoplaza, especialmente en el tren delantero. “El auto para Pierre anda. Ayer entendimos un par de cosas. El auto era el opuesto al viernes. Trabajamos para solucionar cosas que en realidad fueron en la dirección contraria. Hay que seguir entendiendo el auto. Hay problemas grandes en la parte de adelante, que cuando las solucionamos sacándole un poco de grip (adherencia al asfalto) atrás al auto”, explicó.
También profundizó sobre la complejidad del momento: “Hay muchos temas que son un poco sensibles como difíciles de entender por momentos, especialmente cuando trabajás sobre un balance y tenés el opuesto al día siguiente, se complica mucho”. Estas declaraciones evidencian un proceso de adaptación aún en curso, donde encontrar consistencia resulta clave.
Gasly, en cambio, logró mayor regularidad y previsibilidad en su rendimiento, algo que Colapinto también destacó: “Lo que está claro es que Pierre está haciendo vueltas constantemente rápidas y con un auto que le es predecible vuelta tras vuelta. Estamos trabajando para entender eso. Hay que encontrar más performance. Ayer (Gasly) manejó muy bien. Todo el fin de semana en Suzuka estuvo muy firme".
Además reconoció que "a mí me costó más y también me costó entender el por qué. Parecido a lo de China, pero con la diferencia de que allí estaba todo un poco más claro después del viernes y acá no tanto”.
El futuro es alentador para Alpine: un mes sin actividad para trabajar
Pese a todo, hay señales alentadoras para el argentino. Su ritmo de carrera suele ser superior al de clasificación, y en varios momentos logró avanzar posiciones y competir de igual a igual. Desde el equipo también reconocen su potencial y trabajan para achicar la brecha.
Como señaló el asesor Flavio Briatore: “El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos en el primer stint (tramo de carrera). Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras".
Con un calendario largo por delante y un receso que permitirá trabajar en profundidad, el panorama aún está abierto. La clave para Colapinto será lograr una mejor adaptación al auto y contar con condiciones más estables para demostrar el potencial que ya dejó ver en pista.
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