Lionel Scaloni se quebró por la lesión de Joaquín Panichelli: terminó antes la conferencia

En ese sentido, destacó la actitud del futbolista ante el duro momento que le toca atravesar y remarcó el esfuerzo que venía realizando para ganarse un lugar en el equipo: "Lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente, es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance".