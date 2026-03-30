Lionel Scaloni se quebró por la lesión de Joaquín Panichelli: terminó antes la conferencia
El entrenador se emocionó al hablar de la lesión del delantero y decidió finalizar la conferencia previa al amistoso entre la Selección Argentina y Zambia.
Lionel Scaloni protagonizó un momento cargado de emoción al referirse a la grave lesión de Joaquín Panichelli. El entrenador de la Selección Argentina reveló el gesto del delantero tras confirmarse la rotura de ligamento y, conmovido por la situación, decidió dar por finalizada la conferencia previa al amistoso ante Zambia.
La grave lesión de Panichelli generó un fuerte impacto en el cuerpo técnico de la Albiceleste. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedó descartado, una noticia que afectó especialmente al DT, quien volvió a mostrarse conmovido al referirse al futbolista.
El entrenador ya había evidenciado su angustia tras el triunfo ante Mauritania, y este lunes, en la previa del amistoso frente a Zambia, volvió a quebrarse al recordar la charla que mantuvo con el atacante luego de confirmarse el diagnóstico.
"Es muy difícil, hemos hablado con él, se tomó incluso, de venir, después de que le dieran el resultado de venir al predio. Se podría haber quedado en el hotel tranquilamente, y vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo. Y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía", expresó el director técnico, visiblemente afectado.
En ese sentido, destacó la actitud del futbolista ante el duro momento que le toca atravesar y remarcó el esfuerzo que venía realizando para ganarse un lugar en el equipo: "Lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente, es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance".
"Fue así, ya la tuvo. Se había lesionado y la verdad es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien. Y jode... Listo, ya no hablo más", completó Scaloni. Acto seguido, el entrenador de la Albiceleste decidió dar por finalizada la conferencia de prensa y se retiró del lugar visiblemente emocionado.
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