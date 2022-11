Matías Martín confundió a un jugador de Inglaterra con Spiderman

En la transmisión de la goleada de España a 7-0 a Costa Rica, el enviado de la TV Pública, habló sobre una jugada puntual, hizo una reflexión sobre el uso del VAR y recordó dos situaciones de otros dos partidos, como el de Argentina-Arabia Saudita e Inglaterra-Irán.

"Cada agarrón en el área va a ser sancionado. No se toquen, nada de agarrarse porque un agarrón, sutil como el que recibió Paredes, que no reclamó nadie; como el de Tobey Maguire que no le cobraron uno a favor pero sí le cobraron uno en contra, también muy sutil contra Irán", analizó el comentarista, cometiendo un error en el nombre del futbolista inglés.

El periodista quiso hacer referencia a Harry Maguire, jugador del Manchester United, pero lo confundió con el actor de Hollywood y los usuarios de Twiter, principalmente, no lo perdonaron.