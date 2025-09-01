Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos tiene ocho barcos con 1200 misiles apuntando a Venezuela

Nicolás Maduro Diosdado Cabello

Como Argentina también se pronunciaron también Ecuador y Paraguay, todos siguiendo la línea de Estados Unidos en su cruzada contra el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyo triunfo electoral fue cuestionado en 2024 en favor del resultado de la opositora María Corina Machado.

Hoy en día Nicolás Maduro denunció públicamente que hay ocho barcos militares de Estados Unidos en el Caribe, equipados con 1200 misiles que apuntan hacia Venezuela, y aseguró que el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, lo quiere "llevar a un baño de sangre".

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", aseguró el mandatario, para quien la presencia en el mar Caribe de los barcos y hasta un submarino de Estados Unidos son "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

"Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", sentenció, antes de aclarar que el país "jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo".