Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos tiene ocho barcos con 1200 misiles apuntando a Venezuela
"Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación", advirtió el mandatario bolivariano sobre los canales "malogrados" de diálogo con Washington DC.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló este lunes que el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, pretende empujar al país a un "baño de sangre", y que el país sudamericano vive "la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años".
"Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque", advirtió este lunes Nicolás Maduro en una conferencia de prensa desde Caracas.
"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela", agregó.
El mandatario bolivariano, que lleva su tercer mandato por votación popular tras ser elegido de manera expresa por Hugo Chavez como su sucesor, aseguró que Caracas mantiene "los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos", con todo el mundo, y dos con Estados Unidos, aunque "ahora están malogrados".
Otro canal diplomático "malogrado" es el de Venezuela con Argentina, ya que el Gobierno liderado por Javier Milei declaró como organización terrorista al "Cartel de los Soles", que es el nombre con el cual organismos internacionales identificaron a una red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, incluido Nicolás Maduro y su segundo, Diosdado Cabello.
Como Argentina también se pronunciaron también Ecuador y Paraguay, todos siguiendo la línea de Estados Unidos en su cruzada contra el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyo triunfo electoral fue cuestionado en 2024 en favor del resultado de la opositora María Corina Machado.
Hoy en día Nicolás Maduro denunció públicamente que hay ocho barcos militares de Estados Unidos en el Caribe, equipados con 1200 misiles que apuntan hacia Venezuela, y aseguró que el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, lo quiere "llevar a un baño de sangre".
"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", aseguró el mandatario, para quien la presencia en el mar Caribe de los barcos y hasta un submarino de Estados Unidos son "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".
"Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", sentenció, antes de aclarar que el país "jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo".
