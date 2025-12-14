Qué canal transmite en vivo River vs. Atlético de Madrid por la Final de la Messi Cup 2025
River y Atlético de Madrid juegan la final de la Messi Cup Sub 16 en Miami. El partido se disputa este domingo y se podrá ver en vivo por TV y online.
River y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo desde las 18 horas por la final de la Messi Cup 2025, el prestigioso torneo juvenil Sub 16 organizado por Lionel Messi.
El partido se juega en el Chase Stadium de Miami y definirá al nuevo campeón del certamen internacional.
El equipo argentino accedió a la definición tras finalizar segundo en el grupo B con cuatro puntos, producto del empate ante Barcelona 2 a 2, la derrota frente a Manchester City 2 a 1 y la goleada ante Inter 5 a 1. En semifinales se impuso 3 a 1 a Chelsea con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral.
Atlético de Madrid, en tanto, fue escolta en su grupo con cuatro unidades luego de caer ante Chelsea, vencer a Inter Miami y empatar con Newell’s. En semifinales protagonizó un partidazo y superó a Manchester City por 3 a 2 para meterse en la final.
Cómo ver EN VIVO River vs. Atlético Madrid por la final de la Messi Cup
La televisación estará a cargo de ESPN 3. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué canal está ESPN3 según los diferentes servicios:
- Cablevisión Digital, HD y Flow: canal 104
- DirecTV: canales 623 (SD) y 1623 (HD)
- Telecentro: canal 1012 (HD)
De manera online, el partido también estará disponible por Disney+, y a través de las plataformas Telecentro Play, D Go y Flow, accediendo a la señal de ESPN.
Qué es la Messi Cup
La productora fundada por Lionel Messi lleva adelante la Messi Cup, un torneo juvenil Sub 16 que se llevó adelante en Miami con algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y sus mejores jugadores menores de 16 años. Se trata de un certamen que combina competición de élite sobre el terreno de juego con eventos culturales y de la industria deportiva fuera de él.
El torneo contó con la participación de ocho clubes. Además de River y Atlético Madrid, jugaron Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Newell’s . Durante seis días, estos equipos disputaron un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium de Inter Miami.
