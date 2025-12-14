Lo descubrieron espiando a menores en el Palacio Libertad, se arrojó por una ventana y murió

Todo ocurrió este viernes por la noche. Tras ser advertido por mismas niñas, familiares y personal de seguridad, los padres de las menores lo increparon y lo acusaron de haber grabado a sus hijas. El personal de seguridad lo trasladó a otro sector, desde donde se tiró por una ventana. El empleado fue capturado por la policía. Lo trasladaron a un hospital porteño, en el que murió este sábado.