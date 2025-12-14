Lo descubrieron espiando a menores en el Palacio Libertad, se arrojó por una ventana y murió
Se trata de un empleado Elencos Estables de la Nación al que acusaban de haber grabado a las bailarinas, menores de edad, cuando se cambiaban en los camarines.
Un empleado del Palacio Libertad (ex CCK) fue descubierto espiando a unas nenas de la escuela de danza que se estaban cambiando tras un espectáculo de baile en plena gala navideña, sufrió una crisis, se arrojó por la ventana y horas más tardes murió.
Las bailarinas participaron del evento “Navidades del mundo”, realizado en la Sala Auditorio Nacional del Palacio Libertad. La obra contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé. La función transcurrió con normalidad hasta que, al finalizar, se reportó el incidente en los camarines.
Todo ocurrió este viernes por la noche. Tras ser advertido por mismas niñas, familiares y personal de seguridad, los padres de las menores lo increparon y lo acusaron de haber grabado a sus hijas. El personal de seguridad lo trasladó a otro sector, desde donde se tiró por una ventana. El empleado fue capturado por la policía. Lo trasladaron a un hospital porteño, en el que murió este sábado.
Secuestraron el teléfono que espiaba a unas niñas en el Palacio Libertad
Sobre la situación vivida durante un espectáculo navideño, presentado en la sala conocida como la Ballena, desde el Palacio Libertad informaron que se había registrado un “incidente de seguridad en el sector de camarines”. Rápidamente se activó el protocolo y dieron inmediata intervención a seguridad cuando las damnificadas advirtieron la secuencia.
De acuerdo a la denuncia de los familiares de las niñas, el hombre las estaba filmando con su celular. Como parte de la investigación, el teléfono con el que el empleado habría estado tomando registros quedó en poder del personal de seguridad y forma parte de las pruebas bajo análisis judicial.
Por su parte, se informó que las bailarinas recibieron asistencia inmediata y todas se encuentran fuera de peligro. Además, las actividades fueron interrumpidas de forma preventiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario