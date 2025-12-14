Tiroteo y masacre en una playa en Australia: un civil logró desarmar a los atacantes
Dos hombres armados mataron a tiros a al menos doce personas este domingo mientras se celebraba en el lugar una festividad judía.
Al menos doce personas murieron este domingo en un tiroteo en la playa de Bondi de Sídney. Uno de los dos tiradores, armados con rifles de larga distancia, se encuentra entre los fallecidos, mientras que el segundo presunto autor de la masacre permanece en estado crítico.
NOTICIA EN DESARROLLO
