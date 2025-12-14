MinutoUno

Tiroteo y masacre en una playa en Australia: un civil logró desarmar a los atacantes

Mundo

Dos hombres armados mataron a tiros a al menos doce personas este domingo mientras se celebraba en el lugar una festividad judía.

Tiroteo y masacre en una playa en Australia: un civil logró desarmar a los atacantes

Al menos doce personas murieron este domingo en un tiroteo en la playa de Bondi de Sídney. Uno de los dos tiradores, armados con rifles de larga distancia, se encuentra entre los fallecidos, mientras que el segundo presunto autor de la masacre permanece en estado crítico.



