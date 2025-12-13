Qué dice el tatuaje de J Rei que conmovió a María Becerra durante su recital en River
Durante el primero de sus históricos shows en el estadio Monumental, la cantante se quebró en pleno escenario tras una sorpresa de su pareja, un tatuaje dedicado a ella.
Después de su debut histórico en el Estadio Monumental el viernes por la noche —presentación que repite este sábado—, María Becerra marcó un antes y un después en la música nacional al convertirse en la primera cantante mujer en llenar la cancha de River.
Sin embargo, más allá del récord y la magnitud del show, uno de los momentos más conmovedores se dio lejos del despliegue técnico y quedó grabado a fuego en la memoria del público.
Mientras interpretaba una de sus canciones más recientes, Mi Amor, junto a J Rei, la artista vivió una escena inesperada que la desbordó de emoción. En pleno escenario, su pareja le mostró un nuevo tatuaje y la reacción fue inmediata: María no pudo continuar cantando y rompió en llanto.
La escena ocurrió ante la mirada de unas 85 mil personas que, al advertir el gesto íntimo entre ambos, respondieron con aplausos y gritos de apoyo. En ese instante, muchos se preguntaron qué decía o qué representaba el tatuaje. Algunos imaginaron una declaración romántica clásica, mientras que otros intuyeron una referencia a los difíciles momentos que atravesó la pareja en los últimos tiempos.
Horas más tarde, el misterio quedó despejado. Fue el propio J Rei quien, a través de sus redes sociales, decidió mostrar el tatuaje en detalle. En un video publicado en sus Instagram Stories, Julián Reininger —su nombre real— exhibió el brazo donde se lee el nombre completo de la cantante acompañado por un mensaje profundamente emotivo: “María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”.
La frase hace alusión directa a los dos embarazos que la pareja perdió. En la segunda oportunidad, incluso, la vida de María Becerra estuvo seriamente comprometida, y fue la rápida reacción del músico al trasladarla de urgencia a un centro médico lo que resultó clave para salvarla.
Lejos de quebrar el vínculo, esas experiencias dolorosas terminaron fortaleciendo la relación. Ambos canalizaron lo vivido a través de la música y lo transformaron en Mi Amor, la canción que compusieron juntos desde un lugar íntimo y profundo, y que justamente interpretaban cuando J Rei decidió sorprenderla en pleno show.
Hacia el cierre del concierto, J Rei apareció sobre una de las estructuras elevadas del escenario y se sumó a la interpretación final. En silencio, le mostró el tatuaje a su pareja, mientras las pantallas gigantes captaban cada gesto y lo replicaban ante todo el estadio. El público acompañó el momento con una ovación sostenida que amplificó la emoción y convirtió la escena en una postal colectiva.
Como era de esperarse, los videos del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios destacaron cómo un gesto íntimo y silencioso logró eclipsar la magnitud del show y transformarse en el instante más poderoso de la noche.
