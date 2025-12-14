Homero Pettinato expuso chats de su guerra con Sofía Gonet: "Tengo ganas de partirte el cráneo"

El conductor confesó la dificultad de sostener la relación íntima a pesar de los maltratos: “Y yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo: manipulaciones, controles y amenazas. Amenazas de muerte, de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, continuó, señalando que el vínculo estaba plagado de situaciones de abuso emocional.

Pettinato lamentó que el escándalo público pueda perjudicar su futuro profesional: “Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades. Pero hoy me veo ante otro escracho público, que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”. Sin embargo, aseguró que su entorno conoce su verdadero carácter: “La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Preguntale a cualquier expareja mía: nunca tuve peleas ni maltratos”, aseguró.

Finalmente, detalló algunas de las situaciones extremas que, según su relato, atravesó: “Banqué todo. Desde fingir que estaba cog... con otro porque yo no respondía el teléfono durante una hora, hasta decirme que venía a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción y no tenía el celular encima”. El conductor concluyó manifestando su comprensión, aunque condenando las acciones: “También me decía que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram, y todo tipo de cosas enfermas. Yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y mejorar”, expresó.

Los chats que compartió Homero Pettinato

image

image

image

image