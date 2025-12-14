Homero Pettinato expuso chats de su guerra con Sofía Gonet: "Tengo ganas de partirte el cráneo"
El conductor de Olga compartió chats con la influencer en los que se ven todos los conflictos.
Sofía “La Reini” Gonet mostró en redes sociales supuestos chats privados con contenido violento de Homero Pettinato, motivada por la versión de que el conductor habría estado besándose con otra mujer durante un recital. Tras ello, el integrante de Olga realizó un enérgico descargo en sus propias plataformas. Homero Pettinato decidió responder a las acusaciones de su ex, mostrando a su vez los mensajes agresivos y ofensivos que él recibió durante su vínculo.
El hijo de Roberto Pettinato hizo públicas algunas de las frases más fuertes que recibió de Gonet, en medio del conflicto que estalló después del supuesto encuentro con otra chica. Entre las expresiones que mostró, se encuentran: “Tengo ganas de partirte el cráneo hoy”, “Falopero, borracho, vago” y “Sos un mentiroso, siempre fuiste un mentiroso”. Pettinato explicó que, a pesar de la ausencia de rótulos formales, seguían manteniendo un vínculo íntimo.
El descargo de Homero Pettinato comenzó con una aclaración sobre el origen del conflicto que desató el ataque de La Reini: “Bueno, otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer, viendo una banda, y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos: es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hacía diez meses”, comenzó explicando el conductor.
Pettinato continuó detallando la razón por la que en los chats expuestos por ella se veían respuestas violentas de su parte: “Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente le pedí disculpas automáticamente”, agregó.
Sobre uno de los mensajes que generó mayor repercusión pública, donde Pettinato hacía una fuerte referencia a los viajes de Gonet, el conductor aclaró su contexto: “Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons para pagarme los viajes’ es porque ella me decía cosas como ‘me estoy cogiendo a un millonario’ o ‘me voy a coger a este’. Me decía las peores cosas: ‘no valés dos mangos’, ‘drogadicto de mierda’, ‘falopero’, ‘poco hombre’, ‘basura’, ‘no te quiere nadie’, ‘no tenés talento’, ‘no tenés humor’, ‘tu trabajo es una mierda’”.
El conductor confesó la dificultad de sostener la relación íntima a pesar de los maltratos: “Y yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo: manipulaciones, controles y amenazas. Amenazas de muerte, de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, continuó, señalando que el vínculo estaba plagado de situaciones de abuso emocional.
Pettinato lamentó que el escándalo público pueda perjudicar su futuro profesional: “Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades. Pero hoy me veo ante otro escracho público, que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”. Sin embargo, aseguró que su entorno conoce su verdadero carácter: “La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Preguntale a cualquier expareja mía: nunca tuve peleas ni maltratos”, aseguró.
Finalmente, detalló algunas de las situaciones extremas que, según su relato, atravesó: “Banqué todo. Desde fingir que estaba cog... con otro porque yo no respondía el teléfono durante una hora, hasta decirme que venía a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción y no tenía el celular encima”. El conductor concluyó manifestando su comprensión, aunque condenando las acciones: “También me decía que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram, y todo tipo de cosas enfermas. Yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y mejorar”, expresó.
Los chats que compartió Homero Pettinato
