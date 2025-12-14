Bomba en el fútbol argentino: Boca ya tuvo contactos con Miguel Borja
Luego de sus declaraciones, el colombiano quedó en el centro de la escena: el Xeneize ya mantuvo contactos con el delantero y crece la chance de un pase histórico.
Miguel Ángel Borja quedó envuelto en una verdadera bomba del mercado de pases tras sus recientes declaraciones. Luego de ese guiño público, Boca ya tuvo contactos con el delantero colombiano, que hasta fin de año tiene contrato con River y podría protagonizar un traspaso directo que sacudiría al fútbol argentino.
El rumor que parecía impensado comenzó a tomar forma concreta en las últimas horas. Tras el coqueteo público del futbolista con la posibilidad de cruzar de vereda, se confirmó que el Xeneize ya estableció los primeros contactos con el entorno del delantero, quien hoy es el dueño de la camiseta 9 de River, más allá del anuncio de que no renovará su vínculo.
Según la información que surge desde el entorno del Xeneize y que fue confirmada por Olé, el primer acercamiento se produjo incluso antes de la entrevista que el goleador brindó el jueves pasado en ESPN. Es decir, cuando Borja dejó la puerta abierta públicamente, el interés ya existía y la conversación inicial estaba en marcha.
El contexto del interés de Boca por Miguel Borja
La situación no resulta del todo sorpresiva puertas adentro. Antes de su llegada a River, Borja fue en más de una oportunidad un nombre que rondó el radar de Boca e incluso estuvo cerca de concretarse su arribo. Sin embargo, su desembarco en Núñez y su buen registro goleador en los primeros años con la camiseta roja y blanca volvieron imposible cualquier intento. Además, el colombiano no solo se consolidó como referente ofensivo del Millonario, sino que también fue protagonista en superclásicos, con goles incluidos, lo que elevó aún más la tensión alrededor de un eventual pase directo al rival de toda la vida.
Hoy, con un escenario distinto y ya fuera de River desde el 2026, la posibilidad vuelve a escena. En Boca buscan un centrodelantero de jerarquía y el nombre de Borja aparece como una opción concreta, capaz de provocar un verdadero sacudón en el mercado y en el mundo millonario.
Por ahora, los contactos existen y el tema está instalado. Si avanza o no hacia una negociación formal dependerá de varios factores, pero el solo hecho de que Boca y Borja ya hayan hablado confirma que el misil superclásico dejó de ser solo una declaración y pasó a ser una posibilidad real.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario