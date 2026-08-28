Qué día debuta Leonardo Ponzio como entrenador de River
El "Millonario" anunció este jueves al reemplazante de Chacho Coudet, quien además ya dirigió su primera práctica.
La estrepitosa salida de Chacho Coudet precipitó un cambio rotundo en el mundo River. Ante la urgencia de encausar el rumbo en el Torneo Clausura, la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo apostó por la figura y la espalda de un referente histórico: Leonardo Ponzio asumió como director técnico interino.
El cambio de rumbo sa da luego de la dura eliminación en la Copa Sudamericana y un andar pésimo en el plano local, que oblica al reemplazante a conseguir puntos casi de manera urgente.
Desempolvando un título de entrenador que hasta ahora nunca había utilizado en su carrera, el exmediocampo de 44 años —quien venía desempeñándose como nexo entre la Primera y la Reserva dentro de la Secretaría Técnica— tendrá su bautismo de fuego en el banco de suplentes este próximo domingo, a partir de las 15:00 horas, cuando visite a Banfield por la séptima fecha del campeonato.
Primer entrenamiento de Leonardo Ponzio y la impronta del nuevo cuerpo técnico de River
Con el acompañamiento de Marcelo Escudero como ayudante de campo, Ponzio condujo este viernes su primera práctica al frente del plantel.
Debido a que el Monumental quedó preservado tras el duelo copero ante Independiente Santa Fe, el ensayo debió mudarse al predio de Cantilo, donde el flamante DT fue recibido de gran manera por un vestuario que lo conoce a la perfección y con el que mantiene un estrecho vínculo de su etapa como capitán y compañero.
Sobre esta apuesta dirigencial, Di Carlo fue claro: "Creemos que tiene aptitudes para administrar esta situación de transición".
Ponzio se quedará en el cargo de manera interina al menos hasta diciembre, aunque en el club no descartan ratificarlo para todo el 2027 si los resultados acompañan en este difícil momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario