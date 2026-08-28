Qué día debuta Leonardo Ponzio como entrenador de River

Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica como DT interino de River.

Sobre esta apuesta dirigencial, Di Carlo fue claro: "Creemos que tiene aptitudes para administrar esta situación de transición".

Ponzio se quedará en el cargo de manera interina al menos hasta diciembre, aunque en el club no descartan ratificarlo para todo el 2027 si los resultados acompañan en este difícil momento.