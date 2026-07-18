Cuántos goles necesita Lionel Messi para superar a Kylian Mbappé en el Mundial 2026 y en la tabla histórica
El francés anotó por duplicado este sábado y se consolidó como el máximo artillero del Mundial 2026 y de la historia de las Copas del Mundo.
El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 dejó una huella imborrable en los libros de estadística del fútbol grande. Este sábado, Kylian Mbappé se despidió del torneo de manera estelar al marcar un doblete con la Selección de Francia, superando a Lionel Messi en dos estadísticas al menos hasta el domingo.
Con estos dos gritos, el atacante del Real Madrid estiró sus registros a niveles estratosféricos: alcanzó los 10 goles en esta edición y trepó hasta los 22 tantos en la historia de los Mundiales, liderando ambas tablas en absoluta soledad.
Este impresionante sprint de Mbappé le traslada una presión extra, pero también un incentivo dorado, a Lionel Messi. De cara a la gran final de este domingo ante España en Nueva Jersey, el capitán de la Selección Argentina saltará al césped del MetLife Stadium sabiendo exactamente qué necesita hacer para recuperar el trono en ambas estadísticas.
La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026: cuántos goles necesita Lionel Messi
En lo que respecta a la presente Copa del Mundo en Norteamérica, la lucha entre los dos excompañeros de equipo está que arde. Tras el doblete del francés este sábado, la tabla de goleadores quedó configurada de la siguiente manera:
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Kylian Mbappé: 10 goles (ya finalizó su participación).
Lionel Messi: 8 goles (le resta jugar la final).
Para quedarse con la codiciada Bota de Oro del torneo, Messi necesita marcar un "hat-trick" (tres goles) frente a España para llegar a los 11 tantos y superar a Mbappé.
En caso de anotar un doblete, el astro argentino igualará la línea de los 10 goles de "Kiki", lo que obligará a la FIFA a definir el premio mediante los criterios de desempate (cantidad de asistencias otorgadas y minutos jugados en el certamen).
Cómo queda la pelea de máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo
El verdadero choque de planetas se da en la tabla histórica de todas las Copas del Mundo. Mbappé, con apenas 27 años, ya tocó el techo del mundo este sábado al registrar su gol número 22 en la competición general, superando las marcas de leyendas de la talla de Miroslav Klose.
Sin embargo, el "Diez" argentino le pisa los talones en su sexto Mundial:
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Kylian Mbappé: 22 goles históricos.
Lionel Messi: 21 goles históricos.
En este apartado, la cuenta matemática es mucho más accesible para la leyenda de Rosario. Con marcar un solo gol ante España, Messi alcanzará a Mbappé en la cima histórica con 22 tantos.
Si el capitán argentino se despacha con un doblete este domingo, no solo estirará el partido, sino que se convertirá en el máximo goleador en toda la historia de los Mundiales de fútbol de manera solitaria con 23 gritos.
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