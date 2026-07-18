Cuántos goles necesita Lionel Messi para superar a Kylian Mbappé en el Mundial 2026 y en la tabla histórica

En caso de anotar un doblete, el astro argentino igualará la línea de los 10 goles de "Kiki", lo que obligará a la FIFA a definir el premio mediante los criterios de desempate (cantidad de asistencias otorgadas y minutos jugados en el certamen).

Cómo queda la pelea de máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo

El verdadero choque de planetas se da en la tabla histórica de todas las Copas del Mundo. Mbappé, con apenas 27 años, ya tocó el techo del mundo este sábado al registrar su gol número 22 en la competición general, superando las marcas de leyendas de la talla de Miroslav Klose.

Sin embargo, el "Diez" argentino le pisa los talones en su sexto Mundial:

Kylian Mbappé: 22 goles históricos.

Lionel Messi: 21 goles históricos.

En este apartado, la cuenta matemática es mucho más accesible para la leyenda de Rosario. Con marcar un solo gol ante España, Messi alcanzará a Mbappé en la cima histórica con 22 tantos.

Si el capitán argentino se despacha con un doblete este domingo, no solo estirará el partido, sino que se convertirá en el máximo goleador en toda la historia de los Mundiales de fútbol de manera solitaria con 23 gritos.