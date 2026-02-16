Sorpresa: dos bajas en la lista de concentrados de River para el choque por Copa Argentina
En crisis tras dos derrotas consecutivas, Marcelo Gallardo encima no puede contar con dos referentes para un duelo que puede ser vital.
River se enfrenta este martes ante Ciudad de Bolívar por los 32vos de final de la Copa Argentina en un partido que lo tiene como favorito pero que una derrota, en medio de la crisis en el Torneo Apertura, podría ser crucial para el futuro cercano del equipo de Marcelo Gallardo, que confirmó su lista de concentrados con dos bajas de peso.
El encuentro se juega este martes por la noche en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis. No es un partido más, ya que una victoria no calmará las aguas tras las recientes caídas en fila ante Tigre y Argentinos; mientras que una derrota ante el conjunto del Ascenso podría ser trágico.
En este marco, Gallardo publicó la lista de los futbolistas que viajarán hacia tierras puntanas para el encuentro. Sin mayores sorpresas, se confirmó la nueva ausencia de Franco Armani, quien sigue sin recibir el alta tras su lesión en la pretemporada.
Mientras Santiago Beltrán continuará defendiendo el arco "millonario", la baja de Armani no es la única preocupación del "Muñeco": tampoco viaja Marcos Acuña, debido a un cuadro gripal que lo margina del partido de este martes, por lo que el uruguayo Matías Viña se perfila para reemplazarlo.
Con la vuelta de Fausto Vera y con Sebastián Driussi todavía lesionado, se espera que Gallardo ponga en cancha a un equipo similar al de la derrota en La Paternal, aunque no se descarta que el ecuatoriano Kendry Páez vaya de entrada.
También es baja Juan Portillo, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de su rodilla, mientras que el joven centrodelantero Joaquín Freitas vuelve estar en la consideración del cuerpo técnico.
El posible equipo de River para enfrentar a Ciudad de Bolívar
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Kendry Páez, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Agustín Ruberto.
