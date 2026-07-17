Qué es el domo de calor que amenaza la final del Mundial 2026

El pronóstico en Nueva York trae alivio para los hinchas

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A pesar del crítico panorama que se vive actualmente en las calles, el Servicio Nacional del Tiempo (NWS) anticipó un cambio favorable y necesario en las condiciones atmosféricas. Según las estimaciones, se esperan chubascos durante todo el sábado y existen fuertes probabilidades de más lluvias durante la mañana del domingo.

Estas precipitaciones son la pieza clave para disipar la enorme nube de contaminación. Los pronósticos apuntan a que, gracias al agua, el cielo quedará totalmente despejado para el domingo por la tarde, garantizando una calidad del aire óptima para cuando suene el pitazo inicial a las 15:00 (hora local).