Qué es el domo de calor que amenaza la final del Mundial 2026
Un peligroso domo de calor retiene el humo de los incendios sobre Nueva York. Cómo afecta este fenómeno a la gran final del Mundial 2026 de este domingo.
La ciudad de Nueva York atraviesa una crisis ambiental que enciende las alarmas de cara a la gran final. Un peligroso domo de calor atrapó una densa capa de humo proveniente de Canadá, generando condiciones atmosféricas sofocantes e insalubres para quienes esperan el partido definitivo del Mundial 2026.
Por qué el humo amenaza la final del Mundial 2026
La región metropolitana, sede del encuentro decisivo entre la Selección Argentina y España en el estadio MetLife, sufre los efectos directos de más de 100 incendios forestales activos en territorio canadiense. El viento arrastró estas partículas tóxicas hacia Estados Unidos, pero la situación empeoró severamente por un particular fenómeno meteorológico.
La ciudad transita su tercera ola de altas temperaturas del año bajo una "cúpula de calor" (heat dome). Este evento funciona como una gran tapa atmosférica que atrapa el humo cerca de la superficie y lo aprieta contra el suelo, impidiendo que el aire logre renovarse con normalidad.
Como resultado de esta compresión, el Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó los 265 puntos, ubicándose en la categoría morada de nivel "muy poco saludable". Las autoridades sanitarias advierten que la exposición directa a estas partículas finas puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y extrema fatiga.
Frente a esta contingencia ambiental, el alcalde Zohran Mamdani ordenó el inmediato reparto de mascarillas KN95 gratuitas en todos los distritos de la ciudad. Además, el gobierno local recomendó fuertemente reducir la actividad física al aire libre, mientras que sitios turísticos emblemáticos como el Empire State habilitaron la reprogramación de visitas ante la nula visibilidad.
El pronóstico en Nueva York trae alivio para los hinchas
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias hoy en el AMBA: a qué hora se larga y cuándo serán las tormentas más fuertes
A pesar del crítico panorama que se vive actualmente en las calles, el Servicio Nacional del Tiempo (NWS) anticipó un cambio favorable y necesario en las condiciones atmosféricas. Según las estimaciones, se esperan chubascos durante todo el sábado y existen fuertes probabilidades de más lluvias durante la mañana del domingo.
Estas precipitaciones son la pieza clave para disipar la enorme nube de contaminación. Los pronósticos apuntan a que, gracias al agua, el cielo quedará totalmente despejado para el domingo por la tarde, garantizando una calidad del aire óptima para cuando suene el pitazo inicial a las 15:00 (hora local).
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