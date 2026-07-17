Cambió el pronóstico y llega un tormentón pampero durante la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina
El pronóstico del tiempo anticipa un clima inestable. Enterate a qué hora exacta llega el temido tormentón y cómo afectará los festejos de los hinchas.
La expectativa por la gran final del Mundial 2026 es total, pero la atención también está puesta en el cielo de Buenos Aires. Según el tormentón previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones del clima presentarán fuertes variaciones durante toda la semana, afectando los festejos argentinos.
El pronóstico del tiempo para la final
A pesar de las alarmas iniciales, los fanáticos pueden quedarse completamente tranquilos para el gran encuentro. Las previsiones oficiales indican que no se registrarán precipitaciones durante el domingo 19 de julio:
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Madrugada y Mañana: El cielo se mantendrá cubierto, acompañado de una temperatura mínima de 10°C y vientos regulares del sureste a 11 km/h.
Tarde y Noche: La nubosidad será parcial y la máxima apenas trepará hasta los 15°C, con un rotundo 0% de probabilidades de lluvia.
Cuándo llega el tormentón según el Servicio Meteorológico Nacional
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias hoy en el AMBA: a qué hora se larga y cuándo serán las tormentas más fuertes
El verdadero cambio brusco en el clima porteño se postergará para el inicio de la semana, abriendo paso a varios días de marcada inestabilidad, marcado descenso térmico y caída de agua. A continuación, el detalle para organizar la semana:
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Lunes 20 de julio: La jornada arrancará con una fuerte tormenta matutina, seguida de lluvias débiles por la tarde y la noche, sumado a ráfagas de viento sur de hasta 19 km/h.
Martes 21 de julio: Se sentirá el drástico descenso de temperatura, con una mínima helada de 5°C y una máxima de 12°C, manteniendo el cielo de parcial a mayormente nuboso.
Miércoles 22 de julio: Será un día extremadamente gris y muy frío, con los termómetros oscilando apenas entre los 8°C y 12°C.
Jueves 23 de julio: Retornará el mal tiempo con otra fuerte tormenta durante la mañana y un cielo parcialmente nublado hacia el cierre del día.
Viernes 24 de julio: Se espera un amanecer con nubes y claros, dando lugar a un cielo totalmente cubierto por la tarde y la noche, con temperaturas gélidas de entre 6°C y 12°C.
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