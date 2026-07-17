Cambió el pronóstico y llega un tormentón pampero durante la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina

Lunes 20 de julio: La jornada arrancará con una fuerte tormenta matutina, seguida de lluvias débiles por la tarde y la noche, sumado a ráfagas de viento sur de hasta 19 km/h.

Martes 21 de julio: Se sentirá el drástico descenso de temperatura, con una mínima helada de 5°C y una máxima de 12°C, manteniendo el cielo de parcial a mayormente nuboso.

Miércoles 22 de julio: Será un día extremadamente gris y muy frío, con los termómetros oscilando apenas entre los 8°C y 12°C.

Jueves 23 de julio: Retornará el mal tiempo con otra fuerte tormenta durante la mañana y un cielo parcialmente nublado hacia el cierre del día.