La respuesta de Anselmi a Ruggeri tras la burla por su conferencia viral llena de estadísticas

“La pregunta era: ‘¿En qué está mejorando tu equipo? No lo estamos viendo en la cancha’. Entonces tenía los datos frescos y dije: ‘Acá tenés en todo lo que está mejorando’”, relató Anselmi, quien explicó que ese tipo de análisis forma parte de su trabajo interno, aunque no necesariamente se utiliza con los jugadores en el vestuario.

martin anselmi 1

En ese sentido, también aclaró cómo combina diferentes herramientas para dirigir a sus planteles: “Yo no les hablo a los jugadores de esos datos. Todo lo que puedas utilizar para ganar y mejorar, sirve. Un día son los datos, otro día es el entrenamiento, otro día es el video, otro día es la pizarra y otro: ‘¿Cómo estás? ¿Qué te pasó?’“.

Anselmi, de 40 años, construyó una carrera ascendente dentro del fútbol sudamericano. Antes de llegar a Brasil dirigió en clubes como Independiente del Valle, donde consiguió títulos importantes como la Copa Sudamericana y otras competencias internacionales. También tuvo pasos por Cruz Azul y por el propio Porto.

A pesar de las críticas de algunos sectores, el técnico sostiene su visión de juego basada en el análisis y la planificación. Para él, los datos son una herramienta útil para sostener proyectos deportivos más allá de los resultados inmediatos. “¿Para qué quiero el dato en lo personal? Para defender procesos. Después hay que ganar. No analicemos a través del resultado porque eso está viciando el análisis. ‘Porque ganó esto fue bueno y porque perdió esto fue malo’. El plan a veces es el mismo, pero funciona cuando uno gana y no funciona cuando uno no gana. Es así el mundo, el medio”, concluyó.