La respuesta de Anselmi a Ruggeri tras la burla por su conferencia viral llena de estadísticas
El entrenador argentino recordó las críticas del exdefensor campeón del mundo y explicó el sentido de su análisis estadístico, luego de que su exposición en Porto se hiciera viral.
El entrenador argentino Martín Anselmi volvió a referirse a una situación que generó repercusión en el mundo del fútbol: la viralización de una conferencia de prensa que brindó cuando dirigía al Porto y en la que utilizó una gran cantidad de estadísticas para explicar el rendimiento de su equipo. Aquella exposición despertó críticas y comentarios irónicos, entre ellos los del exdefensor y campeón del mundo Oscar Ruggeri.
En ese momento, el panelista de ESPN reaccionó en televisión al escuchar parte de la explicación del técnico y lanzó una frase que rápidamente circuló en redes sociales y programas deportivos: “¡Qué quilombo tiene en la cabeza!”. La expresión sintetizaba el desconcierto del exjugador frente a un análisis repleto de números y porcentajes sobre el funcionamiento del equipo.
Ahora, ya como entrenador del Botafogo, Anselmi decidió responder a aquellas críticas durante una entrevista en el programa Te dejo en orsai. El director técnico aseguró que comprendía el rol mediático de Ruggeri, aunque reconoció que lo que más le molestó fue la forma en que se difundieron las repercusiones de aquella conferencia.
“No me dolió lo que dijo porque entiendo el juego y entiendo desde dónde opina, su rol en el medio. Me dolieron más las repercusiones. Es una respuesta difícil de entender, pero justamente porque lo que yo buscaba era que sea difícil de entender. El periodismo busca preguntar con cierta maldad y ante eso no tiene respuesta. No sale en ningún lado la pregunta. La gente más vale que no va a entender nada porque está editado, recortado y buscado para que no se entienda nada”, explicó el entrenador.
El actual estratega del equipo brasileño también se refirió al contexto en el que había realizado aquella exposición estadística. Según detalló, la respuesta surgió luego de que le preguntaran en qué aspectos estaba mejorando su equipo, algo que, según algunos periodistas, no se veía reflejado en la cancha.
“La pregunta era: ‘¿En qué está mejorando tu equipo? No lo estamos viendo en la cancha’. Entonces tenía los datos frescos y dije: ‘Acá tenés en todo lo que está mejorando’”, relató Anselmi, quien explicó que ese tipo de análisis forma parte de su trabajo interno, aunque no necesariamente se utiliza con los jugadores en el vestuario.
En ese sentido, también aclaró cómo combina diferentes herramientas para dirigir a sus planteles: “Yo no les hablo a los jugadores de esos datos. Todo lo que puedas utilizar para ganar y mejorar, sirve. Un día son los datos, otro día es el entrenamiento, otro día es el video, otro día es la pizarra y otro: ‘¿Cómo estás? ¿Qué te pasó?’“.
Anselmi, de 40 años, construyó una carrera ascendente dentro del fútbol sudamericano. Antes de llegar a Brasil dirigió en clubes como Independiente del Valle, donde consiguió títulos importantes como la Copa Sudamericana y otras competencias internacionales. También tuvo pasos por Cruz Azul y por el propio Porto.
A pesar de las críticas de algunos sectores, el técnico sostiene su visión de juego basada en el análisis y la planificación. Para él, los datos son una herramienta útil para sostener proyectos deportivos más allá de los resultados inmediatos. “¿Para qué quiero el dato en lo personal? Para defender procesos. Después hay que ganar. No analicemos a través del resultado porque eso está viciando el análisis. ‘Porque ganó esto fue bueno y porque perdió esto fue malo’. El plan a veces es el mismo, pero funciona cuando uno gana y no funciona cuando uno no gana. Es así el mundo, el medio”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario