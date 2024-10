Qué hay detrás del rumor de la llegada de Sergio Ramos a Boca

Volviendo a Sergio Ramos, fuentes allegadas al "club de La Ribera" calificaron a este medio de "imposible" la posibilidad de que el estelar español se ponga la "azul y oro". Algunas de ellas fueron aún más allá y aseguraron que la filtración del rumor se trataría de una "operación ideada y requerida por Riquelme para tapar" situaciones como las expuestas en el párrafo anterior y "ejecutada por periodistas cercanos a la dirigencia".

No es la primera vez

Si bien el caso de Sergio Ramos en sin lugar a dudas el nombre más pesado de todos, no se trata del primer jugador de relevancia mundial que relacionó en los últimos tiempos con Boca. Para no extendernos, alcanza con recordar los casos de James Rodríguez (después de romperla en la Copa América) y Arturo Vidal, entre otros que no pasaron ni cerca de La Boca.