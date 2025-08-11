La apuesta de Riquelme: José Pekerman, el nombre que empieza a tomar forma en Boca
El presidente del Xeneize busca un nuevo rumbo tras la crisis y apunta al director técnico como posible mánager para liderar el próximo proyecto.
El presente futbolístico de Boca atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos años. Los resultados adversos y la falta de juego convincente han generado un clima tenso dentro y fuera del club. En ese contexto, Juan Román Riquelme, tras disolver el Consejo de Fútbol (CdF), explora nombres que puedan aportar experiencia, conocimiento y liderazgo.
Con la necesidad urgente de reconstruir un proyecto sólido y darle un nuevo rumbo a la institución, el presidente comenzó a buscar y apuntó para ocupar el cargo de mánager, o cabeza de la Secretaría Técnica que planea crear el club, a José Néstor Pékerman, reconocido entrenador con una vasta trayectoria en selecciones nacionales y un respetado prestigio a nivel mundial.
Pékerman, que dirigió a la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 2006 y a selecciones juveniles con gran éxito, también fue entrenador de Colombia hasta 2018. Su nombre figura en la lista de candidatos más firmes para incorporarse al proyecto boquense, debido a su perfil profesional y su capacidad para gestionar un plantel y un cuerpo técnico con visión a largo plazo.
La postura de José Pékerman ante una propuesta de Boca
La postura del exdirector técnico ante la posibilidad de sumarse a Boca es positiva. Según fuentes cercanas, no descarta aceptar una propuesta para ser mánager del club. Este cargo le permitiría estar involucrado en el día a día del fútbol, pero sin la presión constante que implica dirigir desde el banco de suplentes.
Sería una manera de volver a la actividad futbolística desde un lugar estratégico, aportando su experiencia para la reconstrucción del equipo y la planificación deportiva a mediano y largo plazo. Hasta el momento, no hubo contactos formales, pero se estima que en los próximos días podrían comenzar las negociaciones para definir los términos de su incorporación.
La intención del club es darle un marco profesional serio y sólido al proyecto, confiando en que Pékerman pueda ser el referente que guíe a Boca hacia un futuro más prometedor.
Por otra parte, otro nombre que suena fuerte para el puesto de mánager es Carlos Fernando Navarro Montoya, conocido como “El Mono”. A diferencia de Pékerman, Navarro Montoya mantiene una relación estrecha con el club y los jugadores, lo que podría facilitar la comunicación interna.
Se cree que podría sumarse como complemento a Marcelo Delgado y colaborar en la gestión deportiva. En conclusión, el club de la Ribera busca revertir el momento complicado apostando a la experiencia y al conocimiento de figuras consagradas con la esperanza de encontrar un rumbo claro que permita recuperar la identidad futbolística y los resultados que su afición exige.
