La apuesta de Riquelme: José Pekerman, el nombre que empieza a tomar forma en Boca

La intención del club es darle un marco profesional serio y sólido al proyecto, confiando en que Pékerman pueda ser el referente que guíe a Boca hacia un futuro más prometedor.

Por otra parte, otro nombre que suena fuerte para el puesto de mánager es Carlos Fernando Navarro Montoya, conocido como “El Mono”. A diferencia de Pékerman, Navarro Montoya mantiene una relación estrecha con el club y los jugadores, lo que podría facilitar la comunicación interna.

Se cree que podría sumarse como complemento a Marcelo Delgado y colaborar en la gestión deportiva. En conclusión, el club de la Ribera busca revertir el momento complicado apostando a la experiencia y al conocimiento de figuras consagradas con la esperanza de encontrar un rumbo claro que permita recuperar la identidad futbolística y los resultados que su afición exige.