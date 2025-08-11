Se confirmó la fecha y sede de River vs. Unión por la Copa Argentina

La programación le da a Gallardo un pequeño alivio y un gran desafío: no perderá jugadores por las Eliminatorias Sudamericanas (1 al 9 de septiembre), pero afrontará una exigente seguidilla. En apenas dos semanas, el Millonario jugará seis partidos, comenzando este jueves en Paraguay contra Libertad, seguido por Godoy Cruz, Lanús, Unión, y cerrando el mes ante San Martín de San Juan, más la revancha copera ante los paraguayos.