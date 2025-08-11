Se confirmó la fecha y sede de River vs. Unión por la Copa Argentina
El Millonario jugará en Mendoza el pase a cuartos, donde podría enfrentar a Racing si logra imponerse ante el Tatengue: todos los detalles del cruce.
Mientras River concentra sus energías en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ya tiene marcado otro compromiso clave en el calendario: el jueves 28 de agosto a las 21.15, frente a Unión de Santa Fe, por los octavos de la Copa Argentina.
El partido se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, escenario habitual para este certamen. River llegó a esta instancia tras eliminar 3-0 a San Martín de Tucumán, mientras que el Tatengue avanzó luego de ganarle por penales a Rosario Central en una de las grandes sorpresas del certamen.
La programación le da a Gallardo un pequeño alivio y un gran desafío: no perderá jugadores por las Eliminatorias Sudamericanas (1 al 9 de septiembre), pero afrontará una exigente seguidilla. En apenas dos semanas, el Millonario jugará seis partidos, comenzando este jueves en Paraguay contra Libertad, seguido por Godoy Cruz, Lanús, Unión, y cerrando el mes ante San Martín de San Juan, más la revancha copera ante los paraguayos.
El cruce ante Unión será apenas 72 horas después de visitar a Lanús por el Torneo Clausura, lo que obliga a pensar en rotaciones. En caso de avanzar, River ya sabe que en cuartos de final lo espera Racing, que eliminó a Deportivo Riestra. La fecha de ese eventual duelo todavía no está definida y dependerá de las agendas de ambos equipos.
La seguidilla de partidos de River en agosto
- 14/08: vs. Libertad – Copa Libertadores (V)
- 17/08: vs. Godoy Cruz – Torneo Clausura (L)
- 21/08: vs. Libertad – Copa Libertadores (L)
- 25/08: vs. Lanús – Torneo Clausura (V)
- 28/08: vs. Unión – Copa Argentina (Malvinas Argentinas)
- Fin de semana del 30 de agosto: vs. San Martín de San Juan (L)
