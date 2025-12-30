¿Qué jugador es? Pasó de brillar en Europa a alejarse del fútbol por completo
Luego de una carrera plagada de éxitos a nivel grupal e individual, este exjugador de River y San Lorenzo eligió la Costa Atlántica para pasar el resto de su vida. Los detalles en la nota.
Juan Menseguez fue uno de los pocos futbolistas que salió campeón con San Lorenzo y River del fútbol argentino bajo la conducción de Ramón Díaz. Sin embargo, su gran rendimiento en el ámbito local le abrió las puertas del viejo continente, donde cumplió uno de sus mayores suelos
Luego de su paso por el fútbol alemán e inglés, el exvolante decidió emprender su regreso a la Argentina para defender los colores de Argentinos Juniors y Aldosivi, aunque su retiro significo el alejamiento por completo del deporte. Luego de colgar los botines, se radicó en la Costa Atlántica para pasar el resto de su vida.
Juan Carlos Menseguez y su paso por el fútbol
Desde muy chico, Menseguez mostró todo su talento en los torneos juveniles, donde su desequilibrio y velocidad lo pusieron en el radar de clubes importantes de la Argentina. Ese rendimiento fue clave para que el "Millonario" apostara por él y también para que integrara los seleccionados juveniles argentinos.
El salto al fútbol europeo se dio temprano, cuando emigró a Alemania para sumarse al Wolfsburgo. Sin embargo, la adaptación no fue sencilla y su paso por la Bundesliga fue breve. Tras ese capítulo, regresó al país y encontró en San Lorenzo el escenario ideal para relanzar su carrera: allí alcanzó su punto más alto, siendo una pieza clave del equipo que se consagró campeón en 2007.
Con el envión de ese gran momento, volvió a probar suerte en el exterior, esta vez en Inglaterra, con una breve experiencia en el West Bromwich Albion.
Luego de ese paso, decidió retornar definitivamente al fútbol argentino en 2013, cuando volvió a River para una segunda etapa. En el tramo final de su carrera pasó por Argentinos Juniors y Aldosivi, donde aportó su experiencia antes de colgar los botines en 2016.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, Menseguez tuvo una breve experiencia como entrenador que no dio resultados. Por ese motivo, eligió alejarse del fútbol y se radicó en Miramar, donde hoy vive con perfil bajo y lejos de la exposición pública.
