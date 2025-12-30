¿Qué jugador es? Pasó de brillar en Europa a alejarse del fútbol por completo

Luego de ese paso, decidió retornar definitivamente al fútbol argentino en 2013, cuando volvió a River para una segunda etapa. En el tramo final de su carrera pasó por Argentinos Juniors y Aldosivi, donde aportó su experiencia antes de colgar los botines en 2016.

Su vida después del retiro

MENSEGUEZ El primer equipo de Menseguez en Europa fue el Wolfsburgo. AP

Después de colgar los botines, Menseguez tuvo una breve experiencia como entrenador que no dio resultados. Por ese motivo, eligió alejarse del fútbol y se radicó en Miramar, donde hoy vive con perfil bajo y lejos de la exposición pública.