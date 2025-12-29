Hoy tiene una fábrica de pastas, pero antes anotó más de 100 goles para Independiente: quién es
Una grave lesión en su rodilla lo obligó a retirarse del fútbol con tan solo 28 años. Conocé todos los detalles en la nota.
Brian Nieva apareció en el radar del fútbol argentino como una gema en bruto. Durante su etapa formativa en las inferiores de Independiente llegó a convertir más de 100 goles, consolidándose como el mayor goleador en las juveniles del elenco de Avellaneda y una de las grandes promesas de Sudamérica.
Pero su paso por primera no fue el esperado. La falta de minutos impacto de lleno en su confianza, motivo por el cual su rendimiento mermó y tuvo que buscar nuevas oportunidades en el ascenso. Además, un grave lesión de rodilla lo obligó a dejar el verde césped con tan solo 28 años y reinventarse en una fábrica de pastas familiar.
Brian Nieva y su paso por el fútbol
El estreno de Nieva en el primer equipo de Independiente se dio en 2010 frente a Godoy Cruz. No obstante, ese primer paso en la elite llegó en un contexto adverso que le impidió trasladar a la Primera el nivel demoledor que había mostrado en las divisiones formativas, donde su cuota goleadora era tan atrapante como inquietante.
Con la necesidad de sumar minutos, inició un recorrido por distintos clubes del país y del exterior. Los Andes, Santiago Morning, J.J. Urquiza y Comunicaciones fueron algunas de las paradas en un trayecto marcado por la irregularidad. Las constantes molestias físicas y la falta de continuidad terminaron afectando de lleno su rendimiento y sus oportunidades.
El punto de quiebre se produjo en 2018, cuando una grave lesión ligamentaria lo dejó fuera de las canchas durante un largo período. A partir de allí, y con un panorama poco alentador, tomó la decisión de cerrar su etapa como futbolista.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol de forma abrupta, Nieva se incorporó al negocio familiar, "Don Alfonso", una fábrica de pastas de San Francisco Solano. Alejado de la competencia y las presiones del deporte, cambió completamente de rumbo y encontró estabilidad en una vida distinta, fuera de las canchas y cerca de sus raíces.
