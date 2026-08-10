El día después del dolor: la decisión que tomó Messi tras la muerte de su padre
El 10 decidió dejar de lado sus compromisos profesionales para acompañar a su familia tras el fallecimiento de Jorge. El capitán argentino permanece en Rosario.
El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, golpeó profundamente al astro argentino, que tomó la decisión de permanecer en el país junto a sus seres queridos y dejar en pausa sus compromisos con Inter Miami hasta nuevo aviso.
Luego de recibir la noticia, el 10 interrumpió sus actividades en Estados Unidos y viajó a la Argentina para reencontrarse con su familia. Desde entonces, permanece en Rosario, donde se realizó una ceremonia íntima para despedir a su padre, reservada para familiares y personas muy cercanas.
Por el momento, no existe una fecha definida para el regreso del futbolista a la actividad profesional. Messi atraviesa estas horas de duelo acompañado por su familia y eligió priorizar ese espacio personal por encima de cualquier compromiso deportivo. Además de su madre y sus hermanos, el capitán argentino cuenta con el acompañamiento de Antonela Roccuzzo y sus hijos, quienes permanecen junto a él en este difícil momento.
El apoyo de sus compañeros de la Selección Argentina
La noticia generó una enorme repercusión dentro del mundo del fútbol. Varios compañeros y excompañeros de Messi en la Selección Argentina expresaron públicamente su dolor y le hicieron llegar su apoyo. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo presente en el funeral de Jorge Messi. La decisión respondió al pedido de la familia de mantener la ceremonia en la mayor intimidad posible, exclusivamente junto a sus seres queridos y personas muy cercanas.
De todos modos, el apoyo de la Albiceleste no tardará en hacerse presente de otra manera. Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, entre otros referentes del seleccionado, viajarían a Rosario en las próximas horas para acompañar personalmente a Messi. En medio de un momento de enorme dolor, el capitán argentino decidió detener por un tiempo su rutina profesional y quedarse cerca de quienes más quiere. El fútbol puede esperar: hoy, para Messi, lo más importante es su familia.
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