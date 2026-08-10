El día después del dolor: la decisión que tomó Messi tras la muerte de su padre

De todos modos, el apoyo de la Albiceleste no tardará en hacerse presente de otra manera. Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, entre otros referentes del seleccionado, viajarían a Rosario en las próximas horas para acompañar personalmente a Messi. En medio de un momento de enorme dolor, el capitán argentino decidió detener por un tiempo su rutina profesional y quedarse cerca de quienes más quiere. El fútbol puede esperar: hoy, para Messi, lo más importante es su familia.