Minuto de silencio, bandera y apoyo total a Lionel Messi en Inter Miami

Antes de que rodara el balón, las autoridades del encuentro y ambos planteles se sumaron a un sentido minuto de silencio. En las pantallas gigantes del estadio se proyectó el nombre de Jorge Messi mientras se realizaba el homenaje, un respetuoso momento que se desarrolló casi en simultáneo con el aterrizaje del avión privado que trasladó a Lionel Messi de urgencia hacia Rosario para participar de las exequias.