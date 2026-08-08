Minuto de silencio, bandera y apoyo total a Lionel Messi en Inter Miami
El partido de este sábado se inició con un respetuoso minuto de silencio por Jorge Messi; y en el minuto 10, los hinchas desplegaron una bandera especial.
La jornada de este sábado estuvo cargada de profunda emoción en los Estados Unidos, donde el Inter Miami saltó a la cancha para enfrentar a Monterrey por una nueva jornada de la Leagues Cup en el Nu Stadium. El encuentro quedó marcado por el luto que atraviesa la familia Messi tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido en las últimas horas.
Antes de que rodara el balón, las autoridades del encuentro y ambos planteles se sumaron a un sentido minuto de silencio. En las pantallas gigantes del estadio se proyectó el nombre de Jorge Messi mientras se realizaba el homenaje, un respetuoso momento que se desarrolló casi en simultáneo con el aterrizaje del avión privado que trasladó a Lionel Messi de urgencia hacia Rosario para participar de las exequias.
Previamente, la franquicia de Florida había manifestado sus condolencias a su capitán y máxima figura con un mensaje en sus redes sociales.
El minuto 10 y el banderazo de apoyo de la hinchada de Inter Miami a Lionel Messi
La muestras de afecto hacia el capitán de la Selección Argentina no cesaron con el pitazo inicial. Cuando el reloj marcó el minuto 10 del encuentro —en clara alusión al dorsal que identifica universalmente al rosarino—, la parcialidad del Inter Miami se hizo sentir en las tribunas.
Los simpatizantes de la franquicia estadounidense desplegaron una bandera especialmente confeccionada para la ocasión con un mensaje directo de aliento y respaldo en este duro trance: "Fuerza Leo", sintetizando el cariño de los fanáticos hacia su máxima figura en medio del dolor por la pérdida de su padre.
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