Qué pasa este año con "El Programa de Lavecchia"

image.png

La revelación de Fernando Lavecchia sobre su apellido

El año pasado, en una entrevista del programa La Banda Futbolera, el relator Julián Bricco pidió a su compañero que contara la historia de su apellido.

"¿Cómo creen que se llama el señor?", Consultó Bricco a sus compañeros por Fernando. "Para mí es Lavecchia", respondió uno de ellos.

Acto seguido, el periodista lanzó: "Es una verdad a medias". "¿Es nombre artístico?", Preguntaron. "No. Es una verdad a medias", volvió a decir Fernando.

Rápidamente, contó una historia que descolocó a todos. "Mi DNI no es Lavecchia, es Paparella", lanzó el integrante de TyC Sports y el conductor de "El programa de Lavecchia", el especial de fin de año que reúne lo mejor de la temporada y que siempre es tendencia entre sus seguidores.

Y, continuó: "El apellido de mi padre es Paparella, el de mi madre es Lavecchia. Mi madre falleció hace muchos años. Yo había empezado a laburar en el canal en el 94".

"Pero antes ya había tenido otros laburos y ya usaba el apellido de mi vieja. Y me agarra Alejandro Fabri, cuando entro al canal, y me hace el casting. Él me dice 'vas a trabajar con nosotros. ¿Cómo es tu apellido?'", siguió relatando Lavecchia.

Segundos después, reveló el final de la historia. "Yo le digo: 'Paparella' y Fabri me pregunta si no tengo otro. Yo le digo que generalmente salgo con el de mi vieja, Lavecchia. 'Mucho mejor. Vas a salir con ese', me dijo", concluyó Fernando Lavecchia.

Como era de esperarse, el clip rápidamente se volvió viral en las redes sociales y lo usuarios quedaron sorprendidos ante esta revelación y dejaron diferentes comentarios sobre esta situación.