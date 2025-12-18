Quién es Matvey Safonov, el arquero héroe del PSG en los penales ante Flamengo
Matvey Safonov fue la gran figura del PSG ante Flamengo: tapó cuatro penales, selló la Copa Intercontinental y escribió la noche más importante de su carrera.
Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental y el nombre propio de la final fue Matvey Safonov. El arquero ruso fue determinante en la definición por penales frente a Flamengo, donde tapó cuatro de cinco remates y aseguró la coronación del conjunto parisino en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar.
Luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, Safonov se agigantó desde los doce pasos. Nicolás De La Cruz logró convertir el primer penal para el equipo brasileño, pero a partir de allí el ruso fue infranqueable: les atajó los disparos a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo.
Uno de los momentos más discutidos de la tanda se dio en el remate de Pedro. Los jugadores de Flamengo reclamaron que Safonov se había adelantado, pero tras la revisión del VAR la ejecución fue validada y la atajada quedó firme, desatando el festejo del PSG. Con esa actuación, el arquero selló la noche más importante de su carrera y se transformó en el héroe inesperado del equipo dirigido por Luis Enrique, que sumó un nuevo título internacional a una temporada inolvidable.
Safonov tiene 26 años y debutó profesionalmente en 2017 con el Krasnodar de Rusia, club en el que jugó hasta junio de 2024. PSG lo incorporó a cambio de 20 millones de euros, aunque desde su llegada fue suplente de Gianluigi Donnarumma y luego de Lucas Chevalier.
Pese a ese contexto, el arquero siempre dejó en claro su ambición. “Nadie me dijo nunca que yo era el número dos. Vengo a París a luchar. No quiero ser un reemplazo”, afirmó tras firmar su contrato. En la actual temporada disputó apenas 9 partidos, pero la lesión del arquero titular le abrió una oportunidad que supo aprovechar al máximo.
Selección rusa y antecedentes en los penales
Safonov también es arquero de la Selección de Rusia y estuvo envuelto indirectamente en la polémica por la guerra con Ucrania, luego de que el defensor ucraniano Illya Zabarnyi aclarara que solo mantendría un vínculo profesional con él. El arquero evitó cualquier confrontación pública sobre el tema.
La final ante Flamengo no fue su primera actuación destacada en una definición. En diciembre de 2024, ya había sido figura en la Copa de Francia frente a Lens, cuando reemplazó a Donnarumma y atajó dos penales en los 16avos de final.
Con la Copa Intercontinental, Safonov sumó su sexto título con el PSG: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League, Supercopa de Europa y ahora el trofeo mundial. Una consagración que lo sacó del anonimato y lo metió definitivamente en la historia grande del club.
