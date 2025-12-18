Quién es Matvey Safonov, el arquero héroe del PSG en los penales ante Flamengo

Selección rusa y antecedentes en los penales

Safonov también es arquero de la Selección de Rusia y estuvo envuelto indirectamente en la polémica por la guerra con Ucrania, luego de que el defensor ucraniano Illya Zabarnyi aclarara que solo mantendría un vínculo profesional con él. El arquero evitó cualquier confrontación pública sobre el tema.

La final ante Flamengo no fue su primera actuación destacada en una definición. En diciembre de 2024, ya había sido figura en la Copa de Francia frente a Lens, cuando reemplazó a Donnarumma y atajó dos penales en los 16avos de final.

Con la Copa Intercontinental, Safonov sumó su sexto título con el PSG: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League, Supercopa de Europa y ahora el trofeo mundial. Una consagración que lo sacó del anonimato y lo metió definitivamente en la historia grande del club.