Crisis en San Lorenzo: pusieron fecha a la Asamblea Extraordinaria
Buscan elegir a los 20 miembros que integrarán la nueva conducción de transición y evaluar un futuro llamado a elecciones generales.
La crisis institucional en San Lorenzo no encuentra techo, y tras la caída del gobierno de Marcelo Moretti por acefalía, la institución oficializó el llamado a una Asamblea Extraordinaria para este lunes 22 de diciembre con el fin de designar una Comisión Directiva transitoria.
Mientras tanto, el expresidente —quien fue procesado recientemente por administración fraudulenta— denunció un "golpe de estado" y presentará una medida cautelar para suspender el cónclave.
Según trascendió este miércoles, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios, encabezada por Daniel Matos, dio el paso formal para intentar normalizar el club. El objetivo es claro: elegir a los 20 miembros que integrarán la nueva conducción de transición y evaluar un futuro llamado a elecciones generales.
La cita para los asambleístas está pactada para el próximo lunes 22 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Pedro Bidegain. El orden del día incluye:
- La aceptación formal de las renuncias masivas presentadas el pasado martes.
- La designación de la Comisión Directiva Transitoria.
- El tratamiento del llamado a elecciones extraordinarias para renovar los órganos de gobierno.
La contraofensiva judicial de Marcelo Moretti contra la Asamblea Legislativa
A pesar de encontrarse acorralado por la justicia penal —donde fue procesado como presunto autor de administración fraudulenta—, Marcelo Moretti rompió el silencio y cargó contra la legalidad del proceso actual.
"Mañana (por el jueves) vamos a presentar un escrito en el juzgado civil pidiendo la nulidad del acta y una cautelar para que suspendan la asamblea. Se produjo de forma irregular, el acta está totalmente viciada de nulidad", afirmó Moretti en declaraciones a TyC Sports.
El dirigente sostiene que la declaración de acefalía fue forzada y que no se respetaron los procedimientos administrativos. Según su relato, el acta de la reunión donde se constató la falta de autoridades fue confeccionada de forma "irregular", alegando que no se trataron formalmente las renuncias de 11 directivos y que el documento incluso lleva su firma sin haber dado comienzo oficial al acto.
