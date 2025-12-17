Crisis en San Lorenzo: pusieron fecha a la Asamblea Extraordinaria

"Mañana (por el jueves) vamos a presentar un escrito en el juzgado civil pidiendo la nulidad del acta y una cautelar para que suspendan la asamblea. Se produjo de forma irregular, el acta está totalmente viciada de nulidad", afirmó Moretti en declaraciones a TyC Sports.

El dirigente sostiene que la declaración de acefalía fue forzada y que no se respetaron los procedimientos administrativos. Según su relato, el acta de la reunión donde se constató la falta de autoridades fue confeccionada de forma "irregular", alegando que no se trataron formalmente las renuncias de 11 directivos y que el documento incluso lleva su firma sin haber dado comienzo oficial al acto.