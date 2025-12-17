Lionel Messi ya está en la Argentina: llegó a Santa Fe y pasará las fiestas en Rosario

image

Messi aprovechará su estadía en Rosario para descansar y recargar energías luego de una temporada exigente en Estados Unidos. El parate llega en un momento clave, ya que en las próximas semanas comenzará la preparación para un 2026 cargado de desafíos, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como gran objetivo.

Sin actividades oficiales ni apariciones públicas previstas, el capitán albiceleste eligió una vez más refugiarse en su ciudad natal, rodeado de su círculo íntimo. Cada regreso de Messi al país genera expectativa y emoción, incluso cuando se trata de unas simples vacaciones.