Lionel Messi ya está en la Argentina: llegó a Santa Fe y pasará las fiestas en Rosario
El 10 regresó al país tras su gira por la India y se instalará en Rosario para pasar las fiestas con su familia antes de pensar en el Mundial 2026.
Lionel Messi ya está en el país y comenzó oficialmente su período de vacaciones. Tras una intensa agenda internacional y luego de levantar el título de la MLS con Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina volvió a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en Rosario.
El arribo del rosarino se produjo este miércoles por la mañana, cuando su avión privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. Desde allí, el futbolista se trasladó por vía terrestre hasta Funes, la localidad ubicada en las afueras de Rosario donde se encuentra su residencia.
Por qué Lionel Messi aterrizó en Santa Fe
La elección de Sauce Viejo como punto de llegada estuvo relacionada con el cierre temporario del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, de Rosario, que permanece fuera de servicio por obras de infraestructura. Ante ese escenario, el entorno del futbolista optó por aterrizar en Santa Fe para completar el último tramo del viaje en auto.
La llegada no pasó inadvertida. Decenas de fanáticos se acercaron hasta las inmediaciones del aeropuerto con la ilusión de ver al campeón del mundo, registrar imágenes y darle la bienvenida. El regreso tuvo además un condimento especial: Messi volvió a pisar suelo santafesino después de más de 14 años.
La última vez que había estado en la provincia fue el 16 de julio de 2011, cuando la Selección Argentina quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa América tras perder por penales ante Uruguay, en un partido disputado en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón.
Messi aprovechará su estadía en Rosario para descansar y recargar energías luego de una temporada exigente en Estados Unidos. El parate llega en un momento clave, ya que en las próximas semanas comenzará la preparación para un 2026 cargado de desafíos, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como gran objetivo.
Sin actividades oficiales ni apariciones públicas previstas, el capitán albiceleste eligió una vez más refugiarse en su ciudad natal, rodeado de su círculo íntimo. Cada regreso de Messi al país genera expectativa y emoción, incluso cuando se trata de unas simples vacaciones.
