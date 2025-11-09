Qué pasó con Santiago Lencina en River
El joven mediocampista se quedó afuera hasta el banco de suplentes para la visita del "Millonario" ante Boca en la Bombonera.
Se disputa este domingo una nueva edición del Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Boca recibe a River en un duelo con dinámicas completamente opuestas, y que cuenta con algunas sorpresas en la formación de la visita, por la disposición del equipo por parte de Marcelo Gallardo, y la ausencia hasta del banco de suplentes de Santiago Lencina.
Se juega desde las 16.30 en la Bombonera, con Nicolás Ramírez como el árbitro, mientras que la transmisión está disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El entrenador "millonario" movió las fichas y dispuso algunos cambios. Necesitado de ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores, y en plena crisis futbolística, el "Muñeco" movió fichas y uno de los que se quedó afuera, pero hasta del banco, es Santiago Lencina.
El DT dispuso de una sorpresiva línea de cinco defensores, con la inclusión de un mediocampo más metedor y el regreso en la delantera de Sebastián Driussi para acompañar a Maxi Salas.
Lo que desató la sorpresa fue sin dudas que el joven mediocampista Santiago Lencina, quien hasta fue titular en varias ocasiones durante el semestre y que suelte tener buenos ingresos desde el banco de suplentes, se quedara afuera de los concentrados. De momento no se informó si se trató de un problema físico.
Semanas atrás, y en plena crisis futbolística del equipo de Núñez, el mediocampista ofensivo también había sido marginado de los concentrados.
Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca
La formación confirmada de River para visitar a Boca: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
En el banco de suplentes, esperan Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos, Milton Casco, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández, Juan Fernando Quintero, Pity Martínez, Cristian Jaime, Miguel Ángel Borja e Ian Subiabre.
