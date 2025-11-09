Qué pasó con Santiago Lencina en River

Semanas atrás, y en plena crisis futbolística del equipo de Núñez, el mediocampista ofensivo también había sido marginado de los concentrados.

Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca

La formación confirmada de River para visitar a Boca: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

En el banco de suplentes, esperan Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos, Milton Casco, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández, Juan Fernando Quintero, Pity Martínez, Cristian Jaime, Miguel Ángel Borja e Ian Subiabre.