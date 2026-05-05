River avanza por Mauro Arambarri: el plan para sumarlo en el próximo mercado de pases
El Millonario ya comenzó a moverse pensando en la próxima ventana de transferencias. Los dirigentes aceleran por el volante uruguayo de 30 años, que actualmente milita en el Getafe de España.
Teniendo en cuenta su irregular presente, River no tiene ninguna intención de dejarse estar pensando en el próximo mercado de pases. En ese contexto, varios de los cañones del conjunto de Núñez, con Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria a la cabeza, comenzaron a apuntar hacia la figura de Mauro Arambarri.
Desde hace algunas semanas, el experimentado mediocampista uruguayo de 30 años de edad se transformó en un claro objetivo del equipo comandado tácticamente por Eduardo Coudet. En las últimas horas, la dirigencia del Millonario intensificó las gestiones para poder finiquitar el desembarco del jugador lo antes posible. Para avanzar, los agentes del mediocampista —que vistió en 12 ocasiones la camiseta de la Selección de Uruguay— viajarán a España en las próximas horas. Su misión principal es comenzar a negociar directamente con el Getafe para destrabar la situación del futbolista, quien integra el plantel del combinado ibérico desde agosto del año 2017.
Arambarri, de pasado defendiendo las camisetas de Defensor Sporting y el Girondins de Burdeos, ya dialogó tanto con el presidente como con el técnico del conjunto español. Ambas partes le dieron el visto bueno para emigrar a River, abriéndole de esta manera las puertas para retornar a Sudamérica y continuar su carrera en el fútbol argentino.
El esquema financiero de la operación que afronta River
La distribución de los derechos económicos del futbolista es la siguiente:
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50%: Pertenece al Getafe.
30%: Pertenece a Boston River.
20%: Es propiedad del propio jugador.
Bajo esa órbita, el Millonario define la porción que comprará de su pase. El objetivo inicial de la dirigencia pasa por adquirir el porcentaje del conjunto español y también el del propio volante, buscando asegurar una parte mayoritaria de su ficha.
El mediocampista supo representar a su combinado nacional tanto en el Sudamericano Sub-20 de 2015 como en el Mundial de la misma categoría aquel mismo año. En la Celeste absoluta debutó en 2020, aunque no logró consolidarse dentro de la consideración de Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay.
Los números de Mauro Arambarri en la temporada
Como futbolista profesional, Mauro Arambarri ha acumulado 23 anotaciones al cabo de 327 compromisos de carácter oficial. La particularidad tiene que ver con que 22 de esos goles se produjeron desde su llegada a Getafe, donde lleva 263 partidos oficiales.
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