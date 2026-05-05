La furia de un multicampeón tras la derrota del Millonario: "¡Esto es River, carajo!"

Una de las voces más críticas y que se viralizó rápidamente en las redes sociales fue la de Omar Labruna. El exfutbolista de la institución entre 1976 y 1981, e histórico ayudante de campo de Ramón Díaz, analizó el encuentro en su rol de panelista en TyC Sports y sorprendió a todos por la bronca con la que abordó el tema de algunos rendimientos de los futbolistas.