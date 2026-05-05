La furia de un multicampeón tras la derrota del Millonario: "¡Esto es River, carajo!"
El exfutbolista no ocultó su enojo luego de la caída por 1 a 0 frente a Atlético Tucumán en el Monumental. Apuntó contra la pasividad defensiva del equipo y cuestionó rendimientos.
La dura caída como local ante el Atlético Tucumán en la última fecha de la fase regular del torneo Apertura cortó el envión anímico que traía River tras el importante triunfo obtenido frente a Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana. El resultado negativo en el estadio Monumental no solo generó autocrítica en el cuerpo técnico, sino también fuertes reacciones en el mundo riverplatense.
Una de las voces más críticas y que se viralizó rápidamente en las redes sociales fue la de Omar Labruna. El exfutbolista de la institución entre 1976 y 1981, e histórico ayudante de campo de Ramón Díaz, analizó el encuentro en su rol de panelista en TyC Sports y sorprendió a todos por la bronca con la que abordó el tema de algunos rendimientos de los futbolistas.
Fabricio Bustos, uno de los máximos apuntados luego de la derrota de River ante Atlético Tucumán
Durante el análisis de las acciones, Labruna cuestionó los conceptos tácticos y la actitud mostrada por el defensor Fabricio Bustos en la jugada que derivó en la única conquista del Decano. Para el exjugador, la reacción del lateral y la pasividad del equipo para cubrir los espacios no concuerdan con la exigencia del club. Al observar las imágenes de la jugada, sentenció: "¡No puede ser, hay que decirles que esto es River, carajo!".
El llamado de atención busca sacudir el ambiente en un semestre donde el Millonario busca mantener la regularidad en el torneo local sin descuidar el frente internacional. Para eso, el entrenador Eduardo Coudet deberá seguir trabajando en un equipo que viene consiguiendo buenos resultados pero recibió este golpe, sumado a perder el Superclásico cómo local, en un momento clave para lo que resta de la temporada que lo tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa Sudamericana 2026.
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