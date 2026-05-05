River empieza a perfilar su mercado de pases en invierno: apunta a Agustín Canobbio
El extremo uruguayo aparece como uno de los nombres que seducen a Coudet para reforzar el plantel, en medio de la planificación de cara a un segundo semestre exigente.
River comenzó a delinear su estrategia para el próximo mercado de pases y uno de los nombres que surgió con fuerza en las últimas horas es el de Agustín Canobbio. El volante ofensivo, actualmente en Fluminense, se suma a la lista de posibles incorporaciones que el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet analiza para reforzar el plantel.
La dirigencia y el entrenador comenzaron a trabajar con anticipación en la conformación del equipo para el segundo semestre, en un contexto donde los resultados no han sido del todo favorables y la necesidad de variantes se vuelve evidente. En ese escenario, Canobbio aparece como una opción interesante por su versatilidad y actualidad.
El futbolista uruguayo, de 27 años, atraviesa un presente sólido en el conjunto brasileño, donde es una pieza habitual en el esquema del entrenador Luis Zubeldía. Su rendimiento sostenido también lo mantiene en el radar de la Selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, lo que eleva su cotización y complejiza cualquier intento de negociación.
En Núñez son conscientes de que no será sencillo concretar su llegada: Canobbio tiene contrato con Fluminense hasta fines de 2028, lo que obliga a pensar en una operación importante desde lo económico. Según estimaciones del mercado, su pase ronda los seis millones de euros, una cifra considerable pero no imposible para un club con aspiraciones como el Millonario.
Más allá de las dificultades, el interés ya dio un primer paso concreto. El propio Coudet se comunicó con el jugador para expresarle su intención de sumarlo al proyecto deportivo. Ese contacto inicial busca seducir al futbolista y posicionar al club como una opción atractiva de cara al futuro cercano. Ahora, la decisión inicial está del lado del jugador. En caso de mostrar interés en un cambio de rumbo, deberá avanzar en negociaciones formales con la dirigencia del club brasileño, una instancia que suele ser determinante en este tipo de operaciones.
En cuanto a su rendimiento, Canobbio ha tenido un año activo: disputó 21 partidos, en los que aportó cuatro goles y seis asistencias. Su capacidad para desempeñarse por ambas bandas, e incluso retrasarse en el campo como volante ofensivo, lo convierte en una pieza funcional para distintos esquemas tácticos.
Mientras tanto, Fluminense atraviesa una realidad dispar. En el Brasileirao se mantiene en los puestos de arriba, pero en la Copa Libertadores no logró un buen arranque y se encuentra en una posición comprometida dentro de su grupo. Ese contexto podría influir en el futuro del jugador. Con el mercado aún a la distancia, la institución de Núñez empieza a mover sus fichas.
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