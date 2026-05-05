River empieza a perfilar su mercado de pases en invierno: apunta a Agustín Canobbio

Más allá de las dificultades, el interés ya dio un primer paso concreto. El propio Coudet se comunicó con el jugador para expresarle su intención de sumarlo al proyecto deportivo. Ese contacto inicial busca seducir al futbolista y posicionar al club como una opción atractiva de cara al futuro cercano. Ahora, la decisión inicial está del lado del jugador. En caso de mostrar interés en un cambio de rumbo, deberá avanzar en negociaciones formales con la dirigencia del club brasileño, una instancia que suele ser determinante en este tipo de operaciones.

Agustín Canobbio 1

En cuanto a su rendimiento, Canobbio ha tenido un año activo: disputó 21 partidos, en los que aportó cuatro goles y seis asistencias. Su capacidad para desempeñarse por ambas bandas, e incluso retrasarse en el campo como volante ofensivo, lo convierte en una pieza funcional para distintos esquemas tácticos.

Mientras tanto, Fluminense atraviesa una realidad dispar. En el Brasileirao se mantiene en los puestos de arriba, pero en la Copa Libertadores no logró un buen arranque y se encuentra en una posición comprometida dentro de su grupo. Ese contexto podría influir en el futuro del jugador. Con el mercado aún a la distancia, la institución de Núñez empieza a mover sus fichas.